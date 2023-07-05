全港10萬人輪候路試　考車排期時間達300日　運輸署研究攝錄考試

駕駛考試排期的問題一直惹人詬病，根據運輸署最新的數字，私家車及輕型貨車的合併試，同樣已排期至2024年5月，輪候時間約300天。

運輸及物流局局林世雄今日（5日）以書面回覆駕駛考試的立法會質詢時，指現時每個工作天平均安排約700個路試，運輸署正與廉政公署檢視考牌主任的上班報到安排，在確保考試制度公平之餘，亦會增加路試數目。另外，署方正研究攝錄駕駛考試的可行性，初步研究將於今年內完成。



駕駛考試排期的問題一直惹人詬病（資料圖片）

根據運輸局數據，截至今年5月底，撇除筆試，各類駕駛考試路試，包括巴士、重型貨車等車種，一共有10.3萬人輪候，其中私家車及輕型貨車的合併試，各有約3萬人輪候。林世雄指，運輸署每年安排約16.7萬個路試，每個工作天平均安排約700個路試。

翻查運輸署資料，現時私家車及輕型貨車的合併試，最遲已排期至明年5月9日，平均輪候日子可逾300日。

考車輪候時間（運輸署網頁截圖）

另外，運輸署亦透露各類駕駛考慮的及格率，輕型貨車合併試的及格率為26%，私家車則為30%。最低及格率的是小型巴士，只有16%。林世雄指，現時的及格率與最近十年的情況大致相若。

駕駛考試的及格率（立法會文件截圖）

林世雄表示，運輸署正與廉政公署檢視考牌主任的上班報到安排，以確保考試制度公平、公正及廉潔之餘，又增加路試數目，預計檢視工作將於2023年第三季完成。

另外，署方亦研究攝錄駕駛考試過程的可行性，研究方向包括技術要求、私隱問題、攝影機／影片所涉及的法律責任、所需費用等，預計初步研究工作將在2023年內完成；之後會視乎研究結果，再與業界商討推出試驗計劃的安排。