旺角冧石屎｜涉僭建簷篷　測量師批拖延驗樓普遍　促追加懲罰

旺角寶安大廈4日內兩度石屎剝落，測量師學會建築政策小組主席何鉅業今日（5日）事發後到現場視察，發現跌下的是石屎批盪，估計與簷篷有關係，故相信同樣是僭建，即與周日的意外類似，但相信有關僭建物已納入強制驗樓的訂明修葺工程。他又指，寶安大廈拖延9年才執行強制驗樓通知，拖延問題較一般舊樓嚴重，認為當局增設其他支援方式，包括介入驗樓和維修，並在工程後向業主追收費用和按法例施加懲罰， 以扭轉現時業主無正視樓宇安全的文化。



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測量師學會建築政策小組主席何鉅業。（資料圖片／梁鵬威攝）

今日的墮物與日前無關 外牆多僭建物現裂痕

何鉅業事發後到現場視察，認為從大廈墮下的為批盪等，估計與簷篷有關，相信是周日發生意外的單位以外，其他單位的簷篷墮下。他表示，留意到涉事的寶安大廈外牆有不少僭建物，樓宇亦有裂痕， 相信是有老化跡象，認為大廈有必要正視維修問題。

對於屋宇署日前指，寶安大廈整體樓宇結構沒有明顯危險，他認為僭建物墮下與樓宇的結構無關，不排除近日多番下大雨，令僭建物的結構有變化致剝落，但強調外牆是公用部份，故是強制驗樓的一部份，一般情況下，有關僭建物已納入驗樓後的修葺工程。

消防員及屋宇署人員登上天台，視察16樓涉嫌僭建的簷篷。（蔡正邦攝）

他又提到，舊樓拖延驗樓的情況普遍，不少業主或法團均未有按法例要求，在接獲強制驗樓通知的半年內完成驗樓，並在一年內完成所需的訂明修葺。他又說，涉事的寶安大廈卻由2014年拖延至今年3月才提交提交檢驗報告，相隔9年才執行命令，情況較一般舊樓嚴重。他又指，拖延驗樓的大廈，普遍為單位伙數較多或三無大廈的情況，但當局會給予時間業主處理，故一般只會以「催促」方式要求業主履行驗樓和維修責任，而未有執法。

建議政府追罰業主

他認為當局應在技術支援外，設立其他支援方式，包括由政府介入協助維修，並在工程完成後，向業主追收款項，並要有罰則，懲罰未有履行維修責任的業主，期望藉此改善業主無正視樓宇安全問題的文化。

屋宇署周一（3日）表示，翻查紀錄，確認墜下的簷篷屬16樓一住用單位的僭建物。當局又指，涉事的寶安大廈樓齡達57年，當局早在2014年就樓宇的公用部分向大廈業主立案法團發出強制驗樓法定通知，法團委聘的註冊檢驗人員今年3月才向當局提交檢驗報告，當中建議需進行修葺工程，顧問公司正準備有關修葺工程的招標文件，並預計本月下旬與法團商討承建商招標事宜。