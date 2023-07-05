消費券｜政府稱3天內沒覆審核短訊會再聯絡　不會即時失領取資格

【消費券2023/消費券查詢/合資格消費/PayMe/BoC Pay/八達通/Alipay HK 支付寶/WeChat Pay HK/Tap & Go】第二期2,000元消費券最快7月16日發放，財經事務及庫務局今午（5日）表示，市民不會因為未能於3天內回覆有關短訊而喪失領取消費券的資格。若市民沒有回覆，當局會再次發放短訊及致電聯絡，只要按時回覆並提交相關證明文件，便可安排盡快補發消費券。



財庫局：補交資料後安排盡快補發消費券

財經事務及庫務局今午澄清，消費券計劃秘書處抽取小部份申請作資格審核，相關市民會收到秘書處或承辦商發出的短訊，邀請他們在3個工作天內，聯絡秘書處或承辦商。

如未獲相關市民回覆，秘書處或承辦商會再次發出短訊及致電聯絡市民。有關市民只要按時回覆並提交相關證明文件，將安排盡快補發消費券。因此市民不會因為未能於3天內回覆有關短訊，而喪失領取消費券的資格。

局方又指，市民如對收到的電話或短訊的真確性有懷疑，或想查詢其登記的審核情況，可致電計劃熱線18 5000。

政府分批向被抽查的市民發放訊息，並要求3個工作日內回覆。（網上圖片）

五招提防消費券電話騙案

當局再次提醒市民，若收到消費券計劃的來電或短訊，應留意以下事項：

1）致電登記人時不會播放電話錄音



2）所有短訊不會提供任何網站連結



3）不會向登記人直接索取個人資料



4）只會通過以下特定電話號碼致電登記人︰

．消費券計劃秘書處︰3852 7500／2241 9400

．委聘資格抽查的承辦商「德勤．關黃陳方會計師行」︰2852 1009



5）只會通過以下特定電話號碼發出短訊︰

．消費券計劃秘書處︰852-6059 1120／852-2241 9400

．委聘資格抽查的承辦商「德勤．關黃陳方會計師行」︰852-5567 3873

．委聘處理或檢查表格的承辦商「凸版資訊（香港）有限公司」︰852-6522 4964

．委聘處理或檢查表格的承辦商「SPS UK&I Limited」︰852-6115 1226 34849



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