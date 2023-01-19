男子涉用張家朗領奬片配榮光音樂　控方：國歌換示威歌已構成侮辱

港隊代表張家朗前年東奧奪冠，一名男子涉嫌將其頒獎典禮片段所奏起的國歌，換成反修例運動歌曲《願榮光歸香港》，並把片段發布至Youtube予公眾閱覽。男子否認侮辱國歌等兩罪，今（19日）在東區裁判法院受審，控方指，《願榮光》是眾所周知的示威歌曲，帶有宣揚解放香港及革命的象徵意義，被告故意將國歌換成這首歌曲，已構成對侮辱、貶損國歌或區旗。



被告鄭榮進（27歲），報稱無業，被控於2021年7月26日，在香港以任何方式公開及故意地侮辱國歌；及屬交替性質的侮辱區旗罪，即在同日同地公開及故意以玷污或踐踏的方式侮辱區旗。

香港劍擊選手張家朗7月26日在日本東京奧運的男子花劍個人賽決賽擊敗意大利選手，成功贏得奧運金牌。圖為張家朗27日在Facebook發布的圖片。（Facebook@cheungkalonghk）

將影片的國歌換成《願榮光歸香港》旋律

控方案情指，張家朗於2021年7月26日東奧奪金，他於頒獎典禮領獎時，有播放中國國歌及升起香港區旗。當晚，被告以手機將一則標題為「張家朗奧運男子花劍奪金牌頒獎禮（榮光版本）」的公開影片，上載到其Youtube頻道。影片中，頒獎典禮所奏的國歌，被更換成《願榮光歸香港》旋律。

沒有歌詞旋律已象徵了意思

控方指，《願榮光》是眾所周知的示威歌曲，宣揚解放香港及革命，即使沒有歌詞，其旋律已象徵了這些意思。

被告稱不知歌曲背後意思

被告於2022年4月被捕，警誡下承認為了練習剪接及「二次創作」的技巧而製作影片，但發布片段後卻遭人留言指責，一、兩天後他便把瀏覽權限設為私人。他稱不知道歌曲背後的意思，惟因覺得其旋律感人而用於影片中。

影片翌日已設為私人閱覽

網罪科女偵緝警員朱嘉汶供稱，她於2021年7月29日，從被告的Youtube頻道下載涉案片段，但翌日影片權限已設為私人，無法閱覽。直至2022年7月，朱發現影片權限已轉為「不公開」，即用戶只可透過影片超連結閱覽。截止同月30日，影片約逾97,000次觀看，共有939則留言，其中一則「光復香港 時代革命 香港獨立 唯一出路 這才是屬於香港人的歌曲」。

控方指《願榮光》象徵反修例事件

控方表示，《願榮光》象徵反修例事件，被告故意將國歌換成這一曲目，已構成對侮辱國歌或區旗，欲傳召一名對歌曲有一定認識和研究的警署警長以專家身份作供。

辯方反對傳媒專家警長作供

辯方反對，認為警長撰寫的報告全是基於網上資料，屬於傳聞證供，準確度無從稽考，又指控方無法說明警長是屬哪一個學術領域，足以給予專家意見，況且他的意見並非公眾難以理解，相信法庭毋須其協助也能作出裁斷。裁判官屈麗雯押後案件至下午，決定是否批准警長以專家身份作供。

案件編號：ESCC1366/2022