機管局：上年度機場客運量反彈逾7倍　達1,240萬人次

香港機場管理局週三（7月5日）發表2022/23年報，稱隨著年內香港有關疫情的旅遊限制解除，香港國際機場客運量大幅反彈逾7倍至1,240萬人次，飛機起降量上升11.5% 至16.1萬架次。受環球經濟放緩，以及供應鏈受阻影響，貨運量於2022/23年度下降16%至410萬公噸，香港國際機場繼續為全球最繁忙的貨運機場。



為加快航空交通復蘇步伐，機管局推出向主要市場旅客送贈50萬張機票的計劃。此外，機管局在機場推出多項新服務及設施，包括天際走廊、樓高兩層的兒童遊樂區、24小時營業的美食廣場等。

機場又全面推行採用生物特徵技術的「登機易」系統，讓旅客由辦理登記手續至登機的整個過程，均可利用其容貌進行身份識別。機場亦新推出代客泊車服務，供離港旅客使用。

為維持全球領先的貨運機場地位，機管局正在東莞發展香港國際機場物流園，並在機場建設新空側海空聯運貨運碼頭，引進嶄新的海空聯運模式，航空貨物可從大灣區經香港國際機場轉運至全球目的地。

香港國際機場的貨物處理能力不斷提升，DHL中亞區樞紐中心擴建計劃已經完成；阿里巴巴集團旗下物流公司菜鳥網絡發展的高端物流中心亦已大致竣工。