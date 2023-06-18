輸入外勞｜機管局指首批最快10月受訓　增航班後機票價格有望回落

政府計劃輸入外勞填滿本地勞動力，機管局行政總裁林天福今日（18日）表示，機管局會在7月份接受外勞申請，最快10月到港受訓。他指近3個月有外國航空公司有意加開航班，惟地勤人手不足無法配合，期望在聖誕及農曆新年高峰期間可增加人手，在航線復甦後，可以令機票價格回落至合理水平。



機管局行政總裁林天福期望，輸入外勞可以填補地勤人手。(廖雁雄攝)

林天福在商台《政好星期天》指出，預計今年7月接受輸入外勞申請，首批10月到港接受一至兩個月培訓。他透露，過去3個月約有20間外國航空公司有意在聖誕節增加航班，惟地勤人手不足無法配合，令航班供不應求，影響整體航空業復甦、影響本港作為亞洲區重要航空樞紐的角色，他又指相信不少市民「感覺到最近啲機票都比較貴」，明顯有需求但供應不足，令機票抬價，「最根本係必須增加競爭，令外航加班，先有望（票價）喺聖誕節跌返落嚟」。

機管局行政總裁林天福。(資料圖片/高仲明攝)

林天福認為，輸入外勞只是短期方案，長遠要透過自動化和科技，減少對勞動力的依賴和吸引年輕人入行，他指現時機場飛行區有約1,400名司機，未來會發展自動化，同時會創造約100個車隊調導員職位，毋須日曬雨淋，有經驗的本地工人可以升任工頭，有助增加薪酬。

經民聯主席、工程界立法會議員盧偉國預計，建造業外勞會在10月至11月「埋位」他指，現時各行各業人手短缺是不爭的事實，4年流失了約20萬勞動人口，每月約4,000人，建造業人手短缺的問題嚴峻，即使輸入外勞仍不足填補空缺，相信不會影響本地工人就業。