新聞自由指數調查　公眾及從業員評分均下跌

記協委託香港民意研究所進行「2021年度新聞自由指數調查」，今日（23日）發表調查報告，無論公眾還是新聞從業員，均認為本港新聞自由較去年倒退，而新聞從業員評分更是錄得3連跌，是2013年有紀錄以來最低，跌幅亦是歷年之冠。



新聞從業員評分大跌5.9分 錄3連跌

2021年新聞自由指數公眾評分為42分，較2020年的42.6分下跌0.6分。而新聞從業員評分為26.2分，較2020年的32.1分大跌5.9分，亦是自2018年錄得40.9分後連續3年下跌。

憂立場趨單一 傳媒自我審查

評分下跌的原因，是認為傳媒機構的立場漸趨單一。以10分滿分，公眾在立場取態多元化評分為4.5分，下跌0.6分，是跌幅最大的項目。新聞從業員該項評分為2.7分，大跌1.6分，亦是跌幅最大的項目。此外，評分跌幅最大的項目還包括批評特區政府、中央政府時有顧忌、傳媒監察功效、自我審查等。

記協表示，香港採訪環境過去一年急劇惡化，《蘋果日報》及《立場新聞》人員被控《香港國安法》及煽動罪，兩間傳媒亦停止運作，之後《眾新聞》等在寒蟬效應下陸續宣佈停運。

而在公眾調查之中，35%人認為去年多間新聞機構停運對新聞自由損害極大，認為損害頗大亦有12%。

記者：從業員憂報復 不願參與調查

記協指，新聞業界收縮，直接令公眾能接收的社會資訊減少和更趨單一。倘資訊流通與新聞自由受損將影響營商環境，故此新聞自由得到保障，方能維繫香港作為國際亞洲金融中心的地位。

值得留意的是，記協向737名新聞從業員發出問卷調查，只有169名回應。有新聞工作者坦言憂慮記協受查，並懼怕會因參與調查而遭報復。