調查：畢業生期望首份工年薪達29.3萬　政府成部份學生最心儀僱主

踏入畢業季，不少應屆畢業大學生正為第一份工作籌謀。有機構訪問全港9間大學逾4,000名學生，其中商科學生最理想僱主排名首三為分別是摩根大通、滙豐銀行及摩根士丹利，政府亦排第5位；工程與自然科學學生首三位心水則為政府、Google及蘋果公司。



機構調查指出，畢業生平均對首份全職工作期望年薪下降3%至29.3萬元，當中女畢業生期望29.3萬元，男畢業生則期望32.1萬元，差距由去年7%擴至9%。



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僱主品牌顧問Universum發布2023年度全球人才調查香港研究結果，訪問全港9間大學超過4,000名學生。調查發現就商科學生而言，最理想僱主是摩根大通，其次是滙豐銀行及摩根士丹利，Google及政府排名第四及五位。多間公司排名顯著上升，當中國泰航空上升8位至第14位。

至於對工程與自然科學學生而言，政府是最為理想的僱主，其次則為Google、蘋果公司、微軟及摩根大通。排名顯著上升的公司或機構有香港金融管懇局、LVMH集團、可口可樂公司等。

調查指，「良好工作環境」是畢業生求職時首要考慮的因素，其次是「專業培訓與發展機會」和「僱主鼓勵工作與生活平衡」。至於「未來薪酬高」排名較去年低，下降2位至第4位，反映學生對第一份工作的期望有所轉變，更著重身心健康高於錢財收入。

對於首份工作薪酬期望，調查稱今年學生平均期望年薪由去年30.3萬元下跌3%至29.3萬元、即月薪約2.44萬元。性別期望年薪差距擴闊至9%，男畢業生預期平均年薪為32.1萬元，女畢業生則為29.3萬元。

機構稱結果反映學生察覺大辭職潮對整體經濟環境影響，企業裁員潮也令經濟前景不明朗，故對薪酬期望較審慎保守。