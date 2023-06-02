大三學生可考公務員　楊何蓓茵稱不會降能力要求　紀律部隊研跟隨

公務員事務局局長楊何蓓茵周四（1日）公布，今年起接受大學三年級或將升讀三年級的學生投考公務員。她今早（2日）在港台節目《千禧時代》強調，當局不會降低相關能力要求，並指招聘時間較私人企業長，只因堅持珍貴的原則，每個投考人均獲得基本考核的機會，



她強調，不會為措施吸引多少學生應徵定下指標，透露紀律部隊亦有興趣跟隨做法，正研究細節。至於坊間認為公務員的自由度較低，她表示：「相信同學仔入到嚟嘅環境唔係某啲描繪咁。」



公務員事務局局長楊何蓓茵。（資料圖片／盧翊銘攝）

楊何蓓茵稱私人市場亦提早招聘 政府需與時並進

楊何蓓茵表示，由於過去在就業博覽，得悉有非應屆學生表示希望可加入公務員，認為提早接受大學生投考，可讓他們提早裝備自己，政府亦能提供實習機會，減少其入職後的適應期，強調不會降低相關能力要求。

她又指，私人市場亦普遍會提早招聘學生，政府需與時並進，網羅合適的人才，希望時間上做更好的配對，但當局對招聘人數並無硬性指標。她透露，目前已有部份紀律部隊對計劃抱興趣。

政府2023年起接受大學三年級或將升讀三年級的學生投考公務員。（資料圖片／張浩維攝）

堅持珍貴原則 為每位投考人提供基本考核

不過投考公務員的時間較私人市場長，楊何蓓茵表示「我唔會形容招聘程序係一個問題」，強調政府堅持珍貴的原則，公開公平公正，讓30個職位共超過一萬個申請的所有投考人，均獲得基本考核的機會，相反私人市場或在面試中途已完成招聘。

不認同工作自由度低 楊何蓓茵：同學仔入到嚟嘅環境唔係某啲描繪咁

問到外界認為公務員工作自由度較低，她則指，公務員的言行確實需要符合其言行身份，若政府需要的時候亦要出勤，但她認為緊急總動員的次數不多，而其他工種亦未必能夠準時下班，「相信同學仔入到嚟嘅環境唔係某啲描繪咁。」

至於當局規定獲錄取的學生，需要在指定時間內畢業。她解釋，希望聘請的公務員具一定水準，但若因意料不到的事情，令該學生未能如期完成學業，則會酌情處理。

香港人力資源管理學會會長孔于人。（資料圖片／梁鵬威攝）

人力資源管理學會︰相信對學生有一定吸引力

香港人力資源管理學會會長孔于人歡迎政府的做法，希望可幫助有志向成為公務員的學生。他認為學生提早收到錄取通知後，心態會更為踏實，亦會更專注學業，相信對學生有一定吸引力。

他又指，坊間普遍對公務員的看法為工作穩定及福利好，至於私人企業的工作環境則相對靈活彈性，工作與生活取得平衡較為「貼地」，甚至會嘗試四天工作周，「政府呢方面相對追得慢啲。」