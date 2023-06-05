荷里活廣場兇案　被告庭上握拳不時深呼吸　還柙小欖取精神科報告

鑽石山荷里活廣場上周五（2日）發生恐怖斬人，39歲無業男涉嫌在商場內購入行兇的刀，再在三樓襲擊2名分別22及26歲女子。警方到場後制服並拘捕被告，兩名遇襲女子最終重傷不治。無業男事後被控兩項謀殺罪，案件今（5日）在觀塘法院提堂。控方申請暫毋須答辯，押後至6月19日再訊，以待為被告索取2份精神科報告，了解其情況是否適合答辯及有否任何建議。辯方不反對押後，無保釋申請，被告期間須還柙小欖精神病中心。



被告司徒成光（39歲），被控於2023年6月2日，在荷里活廣場3樓的店舖香港棋院外謀殺女子方曉彤；並於同日同地3樓的店舖Sanrio Gift Gate外謀殺女子劉繼禧。

被告上庭時一直手握拳頭

身穿灰色、光頭的被告在4名警員押解下出庭應訊，他今由當值律師代表。配戴口罩的被告站在犯人欄時沒有明顯表情波動，但垂在腰側的雙手一直緊握成拳頭，並不時深呼氣。在書記讀出控罪詳情後，被告平靜地表示：「明白」。

案件編號：KTCC 1029/ 2023

今日警方嚴陣以待，在法院外派大批持槍警員戒備。（詳看下圖)

事件在鑽石山荷里活廣場發生，現場血跡斑斑。（詳看下圖）

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不小市民昨到荷里活廣場的兇案現場放下鮮花。（詳看下圖)