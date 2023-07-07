嗎啉乙基嗎啡藥製品明年起禁售　涉兒童咳水等27款藥物【附名單】

撰文：林穎嫺
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衞生署今日（7日）表示，藥劑業及毒藥委員會昨日（6日）開會，認為成人和兒童鎮咳藥「嗎啉乙基嗎啡」，有機會對全身麻醉的神經肌肉阻滯劑產生過敏性休克的風險，故決定在明年起撤銷「嗎啉乙基嗎啡」的註冊，現已在港註冊的27款含嗎啉乙基嗎啡的註冊藥劑製品將不不可在市場出售，藥物製造商及批發商須於今年底前，巿場回收所有有關產品。其後，衞生署會就任何非法管有或銷售有關產品的個案採取執法行動。

成人和兒童鎮咳藥「嗎啉乙基嗎啡」將於明年起撤銷註冊。（資料圖片／張浩維攝）

藥劑業及毒藥管理局轄下藥劑業及毒藥（藥劑製品及物質註冊：臨床試驗及藥物測試證明書）委員會，在昨日的會議上，考慮海外監管當局關於嗎啉乙基嗎啡的最新建議，以及本地專家的意見等因素後，按照《藥劑業及毒藥規例》（第138A章）列明在符合公眾利益的情況下，決定明年1月1日起，撤銷含嗎啉乙基嗎啡藥劑製品的註冊。

衞生署：有關產品效益不再超過其風險

衞生署指，委員會綜合其他國家的資料及本地專家的意見，認同在使用神經肌肉阻滯劑進行全身麻醉前的12個月內曾使用嗎啉乙基嗎啡，會對神經肌肉阻滯劑產生過敏性休克的風險，認為有關產品效益不再超過其風險，故決定取消其註冊。

製造商及批發商須在今年12.31前從巿場回收所有有關產品

當局指，本港現時有27款含嗎啉乙基嗎啡的註冊藥劑製品，全屬《藥劑業及毒藥條例》下的第1部毒藥，只可在註冊藥劑師監督下於藥房出售。衞生署將會發信通知醫護人員及藥劑業界，有關委員會決定撤銷含嗎啉乙基嗎啡藥劑製品的註冊，並建議醫護人員為其病人安排其他合適的治療藥物。藥物製造商及批發商須在今年12月31日或之前從巿場回收所有有關產品。其後，衞生署會就任何非法管有或銷售有關產品的個案採取執法行動。

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