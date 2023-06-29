藥餘回收｜萬寧26藥房周五起設藥餘回收箱　收集固體藥丸銷毀

新冠肺炎疫情襲港之時，市民紛紛囤積藥物「看門口」，香港城市大學研究研究揭示分本港市區河水樣本內檢測到43種藥物殘留，冠絕全球。有藥劑師表示，藥餘影響環境，長遠更會因連鎖效應造成身體抗藥性，製造「超級惡菌」。



萬寧明日（30日，星期五） 起於全港26間指定萬寧藥房設立「藥餘回收箱」，收集過期或剩餘藥物，為全港首家大型連鎖社區藥房參與回收藥物計劃，為期一個月。不過回收只限固體藥丸，之後送至領有相關牌照的機構妥善銷毀。



萬寧星期五 起於全港26間指定萬寧藥房設立「藥餘回收箱」。（資料圖片）

棄堆填區恐滲入泥土 污水處理設施未能處理藥物

萬寧總藥劑師趙國亮指，市民處理多餘藥物，普遍當作普通家居垃圾處理，或倒入廁所沖走，直接流入污水處理設施。前者會令藥物最終落戶堆填區，雖然會被尼龍袋包裹，但是經歷日曬雨林，藥物的化學成份或於雨水溶解，有機會滲入泥土；而一般污水處理設施以微生物淨化污水，未能處理含化學物質的藥物，本港農作物、海水或有可能出現藥餘，污染環境，亦影響食物鏈。

抗生素進入食物鍊或人體恐製「超級惡菌」

抗生素進入垃圾或大海後會經由農作物、食水或海產被人體吸收，從而令生物和人體產生抗藥性，製造出「超級惡菌」。趙國亮說，市民正確服藥，可從根源解決藥餘問題：「好理想嘅世界就係，長期病嘅藥，例如糖尿病、膽固醇，如果正確地食，係冇理由有嘢（藥）剩係屋企㗎。除非可能醫生轉藥，加藥減藥，間唔中有咁嘅情況，如果唔係所有藥應該係食得乾乾淨淨，跟晒指示嚟食，先至達到最好的效果。」

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回收藥物交化學廢物處理中心焚化

趙國亮表示，藥餘正確的處理方法應是交由環保署認可的機構，最後交由環保署旗下的化學廢物處理中心（CWTC）焚化處理。萬寧與太平山青年商會合作，推出「回收藥物計劃」， 明日（30日） 起至7月30日期間，於26間指定萬寧藥房設立「藥餘回收箱」，收集市民的過期或剩餘藥物，但只限固體藥丸，不包括危險藥物及藥水，再送到領有相關牌照的機構妥善銷毀，希望藉着計劃幫助社區收集及處理家居藥餘。

趙國亮續指，今次計劃只試行一個月，萬寧會視乎反應、運作情況及收集數量，日後考慮會否改為恆常化計劃。萬寧之後會聯同太平山青年商會，以及南區華富邨的良躍社區藥房的藥劑師，點算藥餘，整理本港藥物棄置的數據。

此外，全港萬寧藥房均提供「免費藥物及用藥諮詢服務」，解答市民對用藥的疑問，講解藥物功用有否重覆或互相影響，並指導正確服藥的方法，減少藥物積存及浪費，費用全免，市民亦可透過 WhatsApp 向當值的萬寧藥劑師即時進行一對一諮詢。