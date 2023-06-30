盧寵茂稱擬設藥物審批機構　毋須等外國許可　藥劑師料助降低藥價

醫務衞生局局長盧寵茂接受《南華早報》訪問時指，正研究設立類似美國食品及藥物管理局（FDA）的藥物審批機構，日後毋須再等外國許可，可由香港自行審批藥物申請。盧寵茂稱，此舉可加快藥物審批流程，亦有助本地科研成果實體化。



香港醫院藥劑師學會會長崔俊明表示，歡迎相關措施，並指現時不少內地癌症藥物或罕見病藥物因現行審批機制無法申請來港，預料「自設」審批機構後，可有更多藥物供港，有助降低藥價。他亦指，香港有相關專才懂得分析臨床數據，亦有臨床知識，可確保其安全性。



近年來一直致力研究藥物或疫苗對抗病毒、港大微生物學系講座教授袁國勇亦表示，同意相關措施，認為如藥物監管機制不進行重大改革，從藥物開發研究到臨床試驗的一切都會太慢，香港無法在國際上具有競爭力。



醫衞局擬設藥物審批機構 無須等外國許可。圖：In this photo illustration, tablets on a blister pack of Plaquinol (Hydroxychloroquine) are displayed on April 10, 2020 in Rio de Janeiro, Brazil. （Getty）

盧寵茂在訪問時表示，認為從新冠疫情學到的最重要一課為提升研究開發能力，故局方正研究設立類似美國食品及藥物管理局（FDA）的藥物審批機構。據現時的藥物審批機制，藥品要獲兩間或以上的內地或外國監管機構許可，才可以在香港申請許可，故如成立自己的藥物審批機構，日後無須再等外國許可，可以由香港自行審批藥物申請。

醫務衞生局局長盧寵茂6月30日在報章訪問時指，正研究設立類似美國食品及藥物管理局的藥物審批機構。（資料圖片/廖雁雄攝）

他續指，此舉可加快藥物審批流程，亦相信能吸引到藥廠在港設立廠房推動研究開發，有助本地科研成果「實體化」，「如果（藥品）只要在美國或歐洲獲得註冊就可以批准，其就不必在本港進行研發。」

香港醫院藥劑師學會會長崔俊明。（資料圖片 / 高仲明攝）

崔俊明：藥物選擇多咗 價錢就自然會低啲

香港醫院藥劑師學會會長崔俊明表示，絕對歡迎相關的措施，並指現時不少內地的癌症藥物或罕見病藥物正因現行的藥物審批而無法申請來港，預料措施可以有更多藥物來港，同時有助降低藥物，「藥物選擇多咗，價錢就自然會低啲。」

他認為，如設立藥物審批機構，必定不可只依靠現時衞生署的藥物辦公室，因其人手並不足以為應付，而要審批藥物必須要懂得分析臨床數據，同時亦要有臨床知識，故可確保其安全性，「睇藥物最緊要睇三樣嘢，安全數據、有效性同藥物的成分。」

崔俊明指香港有相關專才 設新機構可吸引藥劑師回流來港

他強調，香港有相關專才，現時分別分布在衞生署、兩所大學的臨床試驗中心及醫管局，相信日後成立藥物審批機構亦無須特意再培訓，加上成立後都應可吸引到不少藥劑師回流返港。

港大微生物學系講座教授袁國勇表示，完全同意醫衞局局長盧寵茂說法。（資料圖片）

袁國勇稱藥物監管機制若不重大改革 損香港競爭力

近年來一直致力研究藥物或疫苗對抗病毒、港大微生物學系講座教授袁國勇指，完全同意盧寵茂說法，認為如果本港的藥物監管機制不進行重大改革，從藥物開發研究到臨床試驗的一切都會太慢，香港無法在國際上具有競爭力。港大內科學系傳染病科主任及臨床教授孔繁毅補充，加快新藥審批，可促進治療或疫苗接種，但仍需要有廠房設立生產線，才有助本地科研成果「實體化」。