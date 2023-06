盧寵茂稱擬設藥物審批機構　毋須等外國許可　藥劑師料助降低藥價

醫務衞生局局長盧寵茂接受《南華早報》訪問時指,正研究設立類似美國食品及藥物管理局(FDA)的藥物審批機構,日後毋須再等外國許可,可由香港自行審批藥物申請。盧寵茂稱,此舉可加快藥物審批流程,亦有助本地科研成果實體化。



香港醫院藥劑師學會會長崔俊明表示,歡迎相關措施,並指現時不少內地癌症藥物或罕見病藥物因現行審批機制無法申請來港,預料「自設」審批機構後,可有更多藥物供港,有助降低藥價。他亦指,香港有相關專才懂得分析臨床數據,亦有臨床知識,可確保其安全性。



近年來一直致力研究藥物或疫苗對抗病毒、港大微生物學系講座教授袁國勇亦表示,同意相關措施,認為如藥物監管機制不進行重大改革,從藥物開發研究到臨床試驗的一切都會太慢,香港無法在國際上具有競爭力。



醫衞局擬設藥物審批機構 無須等外國許可。圖:In this photo illustration, tablets on a blister pack of Plaquinol (Hydroxychloroquine) are displayed on April 10, 2020 in Rio de Janeiro, Brazil. (Getty)