政府研設藥物監管機構　崔俊明指可吸引藥廠到港科研倡加快落實

政府研本地設立藥物審批機構，香港醫院藥劑師學會會長崔俊明今（3日）於港台《千禧年代》表示，歡迎當局相關構思，認為可助加快新藥的審批流程，且本港已見足夠專才，把關藥物安全性、有效性及製藥品質，認為當局應盡快公布時間表，以及確立相關資源投放。

他又提到，製藥廠落戶設廠機會較微，但本港若設藥物審批機構，可吸引藥廠於本港作臨床研究，繼而進軍內地，達致雙贏局面。



香港醫院藥劑師學會會長崔俊明。（資料圖片 / 高仲明攝）

崔俊明表示，局方相關構思是好事，因現時機制下，新藥及癌症藥物均需先經歐美等其他國家註冊，再在港作第二層審批，若屬國內研發藥物，審批則會較遲，若港府設立藥物審批機構，則可加快註冊新藥流程。

他又稱，審批藥物主要視乎三個因素，包括檢視藥物安全性、有效性及製藥品質，屆時一旦落實，不能只依靠現時衞生署的藥物辦公室，需要擴充人手。他說，本港兩間大學設有臨床試驗中心，有科研藥劑師及醫生等，強調本土具備足夠專才，認為當局應盡快公布時間表，以及確立相關資源投放。

他又稱，製藥廠落戶本港設廠製藥機會較微，但在港設立藥物審批機構，亦可吸引藥廠增加在港進行臨床研究機會，因藥廠會視本港為將藥物引進國內的窗口，認為此舉可達致雙贏局面。

醫務衞生局局長盧寵茂。（資料圖片/廖雁雄攝）

醫務衞生局局長盧寵茂早前接受《南華早報》訪問時指，正研究設立類似美國食品及藥物管理局（FDA）的藥物審批機構，日後毋須再等外國許可，可由香港自行審批藥物申請。盧寵茂稱，此舉可加快藥物審批流程，亦有助本地科研成果實體化。