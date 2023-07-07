猴痘｜48歲曾接種疫苗男子確診　潛伏期赴德國　回港有高風險接觸

衞生防護中心今日（7日）公布正調查一宗猴痘確診個案，涉及一名48歲有長期病患的男病人，他於本周日（2日）開始出現局部皮膚潰瘍，並於本周三（5日）到衞生署九龍灣綜合治療中心求診，其後證實確診猴痘。



病人潛伏期內曾到訪德國，而在回港後曾有高風險接觸，病人已接種一劑猴痘疫苗。



（資料圖片／Ｇetty Image）

一名48歲有長期病患的男病人，於本周日開始出現局部皮膚潰瘍，並於本周三（5日）到衞生署九龍灣綜合治療中心求診，其後證實確診猴痘。衞生防護中心公共衞生化驗服務處昨晚（6日）確認病人的樣本測試結果對猴痘病毒呈陽性。署方已安排病人入住瑪嘉烈醫院，現時情況穩定。

防護中心正追查接觸者和感染源頭

病人為華人，潛伏期內曾到訪德國，在回港後曾有高風險接觸。中心表示，初步調查顯示，暫未發現個案與本港早前錄得的其他猴痘確診個案有流行病學關連。中心正就個案進行流行病學調查，包括接觸者追蹤和調查感染源頭。

政府已於去年9月啓動猴痘準備及應變計劃下的戒備級別，並會因應最新的科研實證和發展，不時評估風險，並採取相應的防控措施。衞生署為高風險群組提供接種猴痘疫苗的計劃已於去年10月5日展開。

在計劃下，以下高風險目標群組人士可以自願形式接種猴痘疫苗：曾進行高風險性行為，例如擁有多名性伴侶、性工作者、過去12個月有性傳播感染史；負責照顧猴痘確診病人的醫護人員；處理動物傳染痘病毒的實驗室人員；及當本港動物出現猴痘個案時有較高暴露風險的照顧動物人員。