猴痘｜染疫漢曾訪同志場所「胡同」源頭未明　專家料社區有傳播鏈

衞生防護中心今（11日）公布，一名44歲有長期病患的男病人確診猴痘，惟其潛伏期間未有外遊，料為本地未知源頭個案。感染及傳染病醫學會副會長林緯遜表示，香港全面開關後出現相關情況是意料之內，料本港社區已有傳播鏈。



確診男子曾訪旺角同志場所「胡同」，被問到相關場所會否出現大爆發，林緯遜則指，據外國案例分析，猴痘主要傳播途徑為性接觸，「如果係共用毛巾等，間接傳播唔係無機會，但機會好細」，但他建議衞生防護中心為相關處所進行清潔及消毒。



衞生防護中心公布一名猴逗患者曾在4月29日晚上到旺角上海街同志場所「胡同」，其間有「高風險接觸」，該店在5月11日貼出告示「停電休息1天」。(梁晉穎攝）

衞生防護中心公布一宗本地未知源頭個案，患者潛伏期未有外遊，但曾在4月29日晚上到訪位於旺角上海街的一所消遣場所「胡同」，其間有「高風險接觸」。

不少人憂慮猴痘病毒會否在「胡同」大爆發，林緯遜則表示，據外國案例分析，猴痘主要傳播途徑為性接觸，而間接傳播的機會則很少，因爆發至今大部分的患者都仍為男男同性戀者，「假如共用毛巾，唔係無機會間接傳播，但機會好細」，但他亦建議衞生防護中心可為相關處所進行清潔及消毒，以減少間接傳播的機會。

相關男子早前已接種兩劑猴痘疫苗，惟最後仍確診。林緯遜表示，即使已打疫苗仍有機會確診。據美國疾病管制與預防中心（CDC）的資料顯示，由去年7月31日到10月1日，美國 18-49 歲符合疫苗接種條件的男性中，未接種疫苗者而確診猴痘比率估計為完全接種疫苗者和已接種1劑疫苗者的 10 倍和 7 倍。

對於本地出現未知源頭個案，林緯遜表示，香港全面開關後出現相關情況是意料之內，因為外國等地早已爆發猴痘，加上相鄰地區例如台灣，猴痘個案近日亦有增加，故預料香港遲早亦會出現相關病例，料社區已有傳播鏈。

不過，他強調社會毋須過份憂慮，由於暫時未見社會上有爆發，毋須調高準備及應變計劃。他補充，現時不少發現猴痘個案的均為皮膚及性病科的醫生，認為醫生們應持續提供警覺，當看到病人可能出現皮疹時聯想起猴痘的可能性。