中大威院生物樣本庫取國際級認可　冀推動各公院同設　吸藥廠來港

中大醫學院早前成立「中大威院生物樣本庫」，近日獲國際認證機構美國實驗室認證協會（A2LA）頒發認證，成亞太地區第二個獲得國際認證組織認可的生物樣本庫。中大醫學院院長陳家亮表示，取得認證後，冀透過相關經驗推動醫管局成立同樣有國際認證生物樣本庫，第一步希望可推廣至兒童醫院。



他表示，如醫管局成立一個有700萬生物樣本的樣本庫，有助吸引更多藥廠願意在港研發新藥，當日後生物科技樣本可較容易「過河」，亦會增加海外藥廠來港研發新藥誘因，料港府已積極與內地商討如何改善，他對此持審慎樂觀態度。



「中大威院生物樣本庫」近日獲國際認證機構美國實驗室認證協會（A2LA）頒發ISO 20387 :2018(en)認證，成為南韓以外，亞太地區另一個獲得國際認證組織認可的生物樣本庫。

樣本庫取國際級認證樣才可吸引藥廠在港投資、研發藥物

中大醫學院陳家亮表示，拿到國際級的認證後，才可以吸引到藥廠投資在港研發藥物。他解釋，以往藥廠都會在香港醫院進行一些FDA及EU承認的臨床試驗，惟相關研究只是藥廠為了在亞洲賣藥才在港進行研究，即其早在其他國家已進行了第一至三期的臨床試驗，而當成立國際級生物樣本庫後，可以吸引藥廠在港作第一期研究，亦可令外國藥廠在港投資。

香港可成國際創新醫藥樞紐 陳家亮：以往無條件 𠵱加我哋可以

他續指，現時愈來愈多證據顯示亞州人基因與歐州人不同，令藥物來到亞州地區，不論是成效或是安全性都受質疑，不可「照單全收」，故現時香港有國際級的生物樣本庫有一定的吸引力，以成為國際創新醫藥樞紐，「以往我哋無條件，但𠵱加我哋可以。」

中大醫學院院長陳家亮表示，取得認證後，冀希望將經驗推動醫管局成立同樣有國際認證的生物樣本庫，第一步希望可推廣至兒童醫院。（中大醫學院提供）

冀可推動於各公院設國際認證生物樣本庫 第一步推廣至兒童醫院

他表示，現時中大已有10,000個生物樣本，樣本的質量已足夠做不少藥物的研發，直言有收到不少藥廠與洽談合作，形容是「求過於供」。不過，他亦承認，生物樣本庫的樣本數量需增加，海外跨國的大醫療集團及醫藥公司才會在香港進行新藥物的科研研發，甚至在港設立基地研發新藥物，故只依靠威院收集生物樣本並不足夠，冀中大可以成為「先行者」，將經驗推動醫管局，於各間公院成立同樣有國際認證的生物樣本庫，第一步希望可推廣至兒童醫院，因全港九新界不少的罕見病患者都在該處醫治。

他透露，已與醫管局就生物樣本庫討論了多個月，而近日獲國際認證，料可給醫管局有更多的信心。他亦指，如日後生物科技樣本可以較容易「過河」，亦會增加海外藥廠來港研發新藥的誘因，料港府已積極與內地相討如何改善，對此持審慎樂觀態度。

中大威院生物樣本庫執行委員會聯合主席兼內科及藥物治療學系教授馬青雲補充，現時已與兒童醫院商討，由於中大有相關的經驗，故在提升其醫院的生物樣本庫至國際級，會由中大做主導，以確保其可以達到一定的水準，「至於人手方面就要再傾。」

中大威院生物樣本庫執行委員會聯合主席兼內科及藥物治療學系教授馬青雲強調，保障病人私隱亦是其中一樣需要國際認證機構認證的事項。（中大醫學院提供）

收集生物樣本前病人先簽知情同意書 流程確保保障私隱

病人私隱方面，馬青雲表示，現時在收集生物樣本時病人都需要簽署廣泛知情同意書，以容許相關樣本可以參加用在未來未知的研究。他強調，保障病人私隱亦是其中一樣需要國際認證機構認證的事項，確保流程尊重到參與者的意願、私隱，甚至是在分發樣本是會剔走個人識別的資料。

馬亦指，現時有不少藥廠與洽談合作，而中大亦會用生物樣本庫繼續做一些臨床研究，包括腦退化的研究，「最終當然希望所有嘅疾病都涵蓋到，但當然要一步一步嚟。」

醫管局：邀港大中大成立聯合小組 三方協作討論設生物樣本庫建議

醫管局回覆查詢時表示，已邀請本港兩所大學醫學院代表成立聯合小組，以三方協作的模式，就設立生物樣本庫的建議展開討論。醫管局會繼續跟進有關建議，透過與大學繼續加強合作及交流，積極配合及支持香港的醫療科研發展，協助提升香港的醫療科研競爭力，長遠達致提升醫療質素。