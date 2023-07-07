神藏蜜號蜜柑果酒有潛在洩漏及酒瓶破裂風險　食安中心指令停售

食物環境衞生署食安中心今日（7日）呼籲市民不要飲用日本進口的神藏蜜號蜜柑果酒，因為有關產品有潛在洩漏和酒瓶破裂風險。業界如持有受影響批次的產品，亦應立即停止使用或出售。



City'Super昨亦在社交平台發帖文指，早前接獲日本酒藏松井酒造株式会社通知，指最新一批次「神藏 蜜號 蜜柑果酒 720毫升」的生產過程中，僅進行了短時間的「火入」（低溫殺菌），故顧客如已購買受影響的產品，可聯絡客戶服務熱線辦理退款或更換同等價值的產品。



食物安全中心今日呼籲市民不要飲用一批日本進口的樽裝酒精飲品，因為有關產品有潛在洩漏和酒瓶破裂風險。業界如持有受影響批次的產品，亦應立即停止使用或出售。

產品資料如下：

產品名稱：蜜號蜜柑果酒

品牌：神藏

來源地：日本

容量：七百二十毫升

此日期前最佳：二○二四年五月三十一日

進口商：City Super Limited

中心發言人表示，早前接獲進口商通報，指上述產品或因酒瓶內的壓力增加而有洩漏風險，而中心的風險評估顯示，瓶內壓力增加有機會導致酒瓶有破裂的風險。發言人續指，該進口商已主動將受影響產品停售、下架及展開回收。市民可於辦公時間致電該進口商熱線2736 3866，查詢上述產品的回收事宜。

發言人呼籲市民如購入受影響批次產品應停止飲用。業界如持有受影響批次產品，亦應立即停止使用或出售。中心會就事件通知業界，並繼續跟進事件和採取適當行動。調查仍然繼續。

City'Super：酵母仍活躍 產生氣泡致出現噴出情況

City'Super昨亦在社交平台發帖文指，早前接獲日本酒藏松井酒造株式会社通知，指最新一批次「神藏 蜜號 蜜柑果酒 720毫升」的生產過程中，僅進行了短時間的「火入」（低溫殺菌），由於瓶內酵母有機會依然活躍產生氣泡，令氣壓會隨時間與溫度變化而增加，從而會有噴出的情況出現，並需即時作預防性回收，故顧客如已購買受影響的產品，可致電city’super客戶服務熱線（2736 3866）或電郵至contact@citysuper.com辦理退款或更換同等價值的產品。