新冠逐步回落　留醫人數減　孔繁毅料新冠流感疫情年底或同時再現

港大內科學系傳染病科主任及臨床教授孔繁毅今日（8日）在電台節目指，根據醫管局、瑪麗醫院的數字顯示，現時本港疫情慢慢回落，以瑪麗醫院爲例目前少於20名新冠病人留醫，均是長者、有長期病患或未完成接種的人士，部分出現肺炎或引致其他併發症等嚴重個案。不過，他預料年底有機會同時再出現新冠及流感疫情。



港大內科學系傳染病科主任及臨床教授孔繁毅7月8日在電台節目指，根據醫管局、瑪麗醫院的數字顯示，現時本港疫情慢慢回落，但預料年底有機會同時再出現新冠及流感疫情。（資料圖片/廖雁雄攝）

孔繁毅：疫情逐步回落 瑪麗少於20名病人留醫

孔又指，根據醫管局、瑪麗醫院的數字顯示，現時本港疫情慢慢回落，以瑪麗醫院爲例目前少於20名新冠病人留醫，均是長者、有長期病患或未完成接種的人士，部份出現肺炎或引致其他併發症等嚴重個案。

他續指，日本和南韓跟香港一樣，剛經歷一個新冠疫情小高峰，但北半球大致上已開始回落。至於南半球，新冠疫情同樣回落，但正值冬天仍處於流感高峰。加上市民外遊增加，上呼吸道和傳染病個案亦上升。

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他又強調，全球疫情整體回落，最重要是繼續保持個人及手部衛生，建議人多室內地方可考慮戴口罩，相信長者和長期病患者仍有感染風險，呼籲市民要加強個人衛生，尤其是手部清潔，到室內地方要繼續戴口罩。

高危組在相隔上次接種疫苗或感染後6個月應接種加強劑

他提到，隨著外遊及整體人流增加，不同病毒的流轉也加快，多了上呼吸道及傳染病個案，長者及長期病患者外遊仍有風險，建議在外遊期間，在室內人多或公共交通工具戴口罩。他又建議，高危一族在相隔上一次接種新冠疫苗或感染後6個月，接種加強劑，加強保護。