父工傷失收入　尼泊爾生減食、行幾個車站返學　成義工幫人獲嘉許

青協「中電新世代．新動力獎勵計劃」今（8日）舉行頒獎禮，表揚20位青少年，勇於面對艱辛困境、迎難而上，當中包括兩名新移民及土生土長尼泊爾少年葉浩明。葉浩明父親因兩年前工傷，家中頓失經濟支柱，只有中四的他除要打理家中一切大小二事外，亦在生活各方面減省開支，如會選擇歩行數個車站的距離回校、減少進食等。



儘管如此，他亦繼續在空餘時間努力學習，並在因受老師協助而獲得啟發，希望能回饋他人，擔任校內社幹事，與隊員一起做義工幫助其他基層小朋友，故成為今屆青協「中電新世代．新動力獎勵計劃」20位得獎青少年之一，表揚其堅毅抗逆精神。



父工業意外嚴重受傷 家中頓失經濟支柱

在加拿大神召會嘉智中學讀書的葉浩明，兩年前因父親在工業意外中嚴重受傷，家中頓失經濟支柱。為維持生活，其母親需轉為外出工作，照顧受傷父親的重擔則落在作為家中長子的葉浩明身上，只有中四的他，除要協助父親如廁洗澡外，亦需照顧年幼弟妹，有時更因此而需要缺課，影響學習進度。

母親外出工作幫補家計 受歧視情緒現困擾

雖然有母親外出工作幫補家計，惟母親因受歧視，加上欠缺工作經驗，收入有限，甚至因而情緒出現困擾。葉浩明為了減輕家中負擔，在生活各方面減省開支，如會選擇歩行數個車站的距離回校、減少進食、甚至放棄參與熱愛的籃球訓練及比賽，以及減少往區外活動的交通支出等等。

葉浩明獲老師啟發 校內開辦籃球班冀融合不同種族同學

即使家中有劇變，葉浩明亦繼續在空餘時間努力學習，更因此考獲全級第八名。他也因為受老師協助而獲得啟發，希望能回饋他人，包括以自己專長在校內開辦籃球班，希望融合不同種族；同時更擔任校內社幹事，與隊員一起做義工幫助其他基層小朋友，故成為今屆青協「中電新世代．新動力獎勵計劃」20位得獎青少年之一，獲表揚堅毅抗逆精神。

新移民許雅琪居劏房：懷疑來港意義

同樣獲獎的還有新移民許雅琪及唐佳慧，兩人均因為未能適應香港的教育制度及生活文化，加上學業成續（尤其是英文）感到吃力，而面對不少的歧視、欺凌與排斥。

在惠僑英文中學讀中五的許雅琪一家四口擠在一個狹窄的劏房，自言看着家人努力工作也未能換來一個理想的居住環境，她因而自我懷疑來港的意義，認為自己是家庭負累，於是萌生輟學想法，以便可幫補家計。在家人及情緒低於時，家人告訴雅琪只要專心讀書，不需要有後顧之憂，在老師幫助下，她逐漸追回進度，又在學校找到發揮機會，漸漸找回目標及動力，尋回自信。

在棉紡會中學就讀中五的唐佳慧，來港時同樣學習出現困局，初時更未能出芇單字，她常迫使自己以速成法學習英文，但反而造成極大壓力，成績反而一落千丈。