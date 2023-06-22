易通行｜自動付款失效車主被追13日費用險遭罰　客服：系統問題

不停車繳費服務「易通行」實施將近兩個月，「蝦碌」事件未斷。有車主近日發現其易通行連結信用卡自動付款功能自6月9日起失效，過去13日合共20多次行經隧道均未能自動付款，貼近欠費14日就要罰款的臨界點，立即繳付所有欠費。



該車主向易通行客戶服務中心查詢，獲告知是由於電腦系統出現問題引致，並指近期有不少類似情況，由於他每日行獅隧2次，接獲的行車紀錄通知太多，不會即時查閱，既然該公司已知出現問題，為何不主動公布以提醒市民翻查繳費是否成功。



《香港01》正向易通行及運輸署查詢。



▼5月29日 獅隧收費廣場「易通行」首個工作天▼



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翻查電郵始知欠繳逾20次隧道費

車主鍾先生向《香港01》表示，每日均會經過2次獅子山隧道及2次紅磡海底隧道，其中獅隧自5月底起改用易通行繳費，他以手機應用程式內的連結信用卡自動付款功能繳付隧道費。他透露，昨日（21日）無意中打開電郵獲悉，自6月9日起已累積約二十幾次經過獅隧而尚未繳費的記錄。他翻查自己信用卡紀錄，確實由6月9日開始未有任何易通行的扣款。

根據運輸署規定，若在使用隧道後14個工作天內尚未繳費，每次將會被罰款175元附加費。鍾先生在易通行戶口中選擇以信用卡自動付款，每次經過隧道按理皆會自動轉賬繳費，然而他發現其帳戶於6月9日出現欠款，尚未繳付使用隧道13日以來的費用，他立即繳付所有費用，而免於罰款。鍾先生指因為通常每日收到多則繳費通知，故不會特地在每次使用隧道後查看提示成功繳費的電郵通知。

自動付款失效首天 沒收任何繳費不成通知

鍾先生表示，6月9日當天亦沒有接獲任何通知指繳費不成功，昨日翻查電郵才知道自當天起，過去駛經隧道逾20次未能繳費。他強調，易通行自5月實施以來，其自動繳費功能都能成功繳費，加上每次過隧道均會收到兩個易通行的電郵，數量太多，所以沒有每次檢查，有時一收到電郵會直接刪除。

▼5月25日 《香港01》記者視察獅子山隧道早上8時30分車龍▼



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客服回覆：電腦系統出現問題 逾期就要罰款

鍾先生曾致電易通行客戶服務人員查詢，獲回覆指自動繳費功能停止，是由於電腦系統出現問題，並且近期有不少人反映類似情況。鍾先生指，他的另一部車駛經尖山隧道、獅子山隧道及城門隧道也出現相同問題，質疑既然是電腦系統問題，為何不即時向市民公布，而客服則指即使如此仍需繳交逾期罰款。

目前，易通行客服已為鍾先生重新設定帳戶之後，其自動轉賬功能已經可以重新啟動。鍾先生認為，如果今次事故的原因是由於易通行出現故障，該公司應向外公布，讓車主留意並及時繳交費用，「如果我一路都唔察覺，條數（附加費）可以好厲害。而且我會繼續咁樣增加次數落去。如果證明係佢哋系統出現故障，佢應該發聲明叫大家查單」。