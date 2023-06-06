易通行｜實施一個月　運輸署提醒逃繳隧道費可被拒絕續牌

不停車繳費服務「易通行」實施一個月，運輸署今日（6日）提醒，未成功繳交隧道費的車主，必須於使用隧道後的14個工作天內繳款，否則會被罪款，甚至被拒絕續牌。

署方又指，「易通行」在青沙管制區、城門隧道及獅子山隧道，平均每日收取約20萬架次的隧道費。



▼5月29日 獅隧收費廣場「易通行」首個工作天▼



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最遲6月9日繳交隧道費 否則被罰175元

「易通行」於5月7日在青沙管制區實施，之後擴至城門隧道及獅子山隧道。運輸署舉例指，城隧於5月21日實施「易通行」，如當日行經城隧的車主未繳交隧道費，其最遲的補交日期為6月9日，否則會被罰款175元的首筆附加費。

署方續指，如車主未能在附加費通知送達日後的21個曆日屆滿前，全數繳付未繳交的隧道費及首筆附加費，則須再繳交350元的額外附加費。署方強調，逃避繳交隧道費可被罰款5,000元（以每程計），而且該署更可拒絕有關車輛續牌。

截至6月5日，當局已發出逾76萬張車輛貼，佔全港已領牌的車輛逾94%，當中約82%的車輛已開立「易通行」戶口。署方又指，「易通行」在青沙管制區、城門隧道及獅子山隧道，平均每日收取約20萬架次的隧道費。