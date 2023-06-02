易通行｜欺詐短訊湧現　運輸署提醒市民系統不會發出帶超連結訊息

易通行欺詐短訊湧現，運輸署今（2日）呼籲市民提高警覺，留意聲稱由「易通行」發出的欺詐短訊。署方指，相關短訊附有超連結至域名為「https://eftctw.buzz/」的偽冒「易通行」網站，惟「易通行」不會向車主發出帶有超連結的短訊或電郵，引領他們到網站進行交易。



署方又提醒，市民如接獲不明來歷的短訊，應該保持警覺，切勿提供個人資料及登入可疑網站。



▼5月29日 獅子山隧道實施「易通行」▼



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圖取收件人信用卡資料

運輸署今日表示，留意聲稱由「易通行」發出的欺詐短訊，相關短訊附有超連結至域名為「https://eftctw.buzz/」的偽冒「易通行」網站，企圖取得收件人的信用卡資料。

運輸署澄清該短訊並非由「易通行」發出，並已把事件交由警方跟進。運輸署提醒市民，「易通行」不會向車主發出帶有超連結的短訊或電郵，引領他們到網站進行交易。車主如需在網上補交隧道費，必須登入「易通行」網站（hketoll.gov.hk）或流動應用程式。

署方發言人表示，市民如接獲不明來歷的短訊，應該保持警覺，切勿提供個人資料及登入可疑網站。任何市民若曾向該網站提供個人資料，應與警方聯絡。如對「易通行」有任何查詢，可致電3853 7333。