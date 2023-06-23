易通行｜信用卡自動付款失效　運輸署收25宗查詢　籲檢查繳費設定

不停車繳費服務「易通行」自5月7日起實施，有車主表示，其「易通行」應用程式的信用卡自動付款功能於本月初未知情況之下失效，過去近兩星期逾20次行經隧道均未能成功繳交隧道費，險遭罰款。



運輸署回覆查詢表示，隧道費服務商於6月1日至22日共接獲25宗與信用卡自動繳費交易紀錄的查詢，提醒設立自動繳費方式的車主，於駛經隧道後收到「未能成功繳費」的通知，應盡快登入「易通行」網站或流動應用程式，了解戶口的自動繳費設定有否出現問題。



車主鍾先生早前向《香港01》表示，每天均會行經獅子山隧道及紅磡海底隧道，之前一直透過「易通行」應用程式內的信用卡自動付款功能繳交隧道費。他周三（21日）翻查電郵發現，其帳戶由6月9日起累積多次欠款，向客戶服務人員查詢方得知其信用卡自動付款功能已失效，需要重新設定帳戶方能恢復。

運輸署表示，根據「易通行」系統紀錄，鍾先生的車輛設定以信用卡繳付隧道費，並曾於6月8日使用獅子山隧道，但由於銀行信用卡系統未能對接而未有成功自動付款，「易通行」系統透過電郵向車主發出繳款付款通知，系統曾嘗試重新進行自動繳費，但仍然未能成功，隧道費服務商已就該名車主的個案與有關信用卡銀行檢視自動付款的操作。

運輸署指，隧道費服務商於6月1日至22日共接獲25宗與信用卡自動繳費交易紀錄的查詢。 該署續指，一般而言，當車輛駛經隧道後，「易通行」系統會向用戶發出繳交隧道費的通知。如果用戶已設立自動繳費方式，系統會在預設的繳費方式自動收取隧道費，並向成功繳費的用戶發出「成功自動繳費」的通知。

▼5月29日 獅隧收費廣場「易通行」首個工作天▼



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如果未能成功自動繳費，系統會向用戶發出「未能成功自動繳費」的通知。用戶亦可登入易通行網站或流動應用程式，查閱隧道費的繳交的情況。當用戶再次使用信用卡繳付隧道費或更新自動付款方式時，系統會進行對接並重新啟動相關自動付款設定，亦會繳清未繳交的隧道費。

運輸署提醒，有設立自動繳費方式的用戶如在駛經隧道後收到「未能成功繳費」的通知，請盡快登入易通行網站或流動應用程式，了解戶口的自動繳費設定有否出現問題。車主如需協助，可致電24小時客戶服務熱線3853 7333。