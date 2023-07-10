地盤工不滿睡覺被家人吵醒　見救護員到場拿刀追斬　認罪囚18個月

地盤工疑在家中精神病發，其母電召救護車，救護員到場檢查期間，被告又突然大吵大鬧，並從廚房取菜刀追斬，期間傷及母親的頭，又追救護員至電梯大堂，幸未造成傷亡。地盤工早前在承認襲擊致造成身體傷害及企圖有意圖而傷人兩罪，求情指他完成工作後覺辛苦，睡覺又被吵醒感憤怒，見家中出現陌生人後更為激動。法官今（10日）在區域法院判刑時稱，接受被告受精神病影響下犯案，失去理性和冷靜，採納報告建議判他入獄18個月。



被告王康發（41歲，地盤工人），被控於2022年6月18日在柴灣小西灣道小西灣邨瑞喜樓17樓一個單位內襲擊其母親，因而對她造成身體傷害；並於同日在瑞喜樓17樓走廊意圖使署理救護隊目古德銘身體受嚴重傷害，而企圖非法及惡意傷害古。

被告王康法在區域法院認罪被判入獄18個月。

自小有精神問題曾濫用咳藥水

辯方求情指，被告自小有精神問題，青少年時代曾受社會不良嗜好影響，即濫用咳藥水，兩份精神科報告均指被告毋須住院，只須接受門診治療。

法官判刑時指，被告當日在果欄工作辛苦後，感到十分疲倦，之後因被家人吵醒心情惡劣，見到有陌生人在家出現變得激動而犯事。

幸而被告母親頭部只受輕傷

法官續指，涉案襲擊事件發生在被告家中，嚴重之處在於被告有使用武器，即以菜刀對人體中脆弱的頭部造成傷害，幸而被告的母親傷勢輕微。被告其後追至升降機大堂襲擊救護員，情節嚴重，幸好救護員成功抵擋其襲擊。法官接納被告因精神病而失去了理性和冷靜，考慮到他是一精神病患者，採納報告建議，就兩罪判其囚18個月。

案件編號：DCCC 758/2022