地盤工見救護員仍清醒正常　沐浴後突失控並取菜刀追斬　認罪候判

地盤工疑在家中精神病發，其母遂電召救護車，救護員到場後見地盤工表現正常，地盤工卻堅持入院並要求先快速洗澡，惟他步出浴室時突大吵大鬧，並從廚房取菜刀逼眾人離開，期間用刀面拍母親的頭，又企圖劈向救護員。地盤工今（26日）在區域法院承認襲擊致造成身體傷害，及企圖有意圖而傷人兩罪，法官將案件押後至7月10日判刑，以待為被告索取兩份精神科醫生報告。被告期間須還押。



被告王康發（41歲，地盤工人），被控於2022年6月18日在柴灣小西灣道小西灣邨瑞喜樓17樓一個單位內襲擊其母親，因而對她造成身體傷害；並於同日在瑞喜樓17樓走廊意圖使署理救護隊目古德銘身體受嚴重傷害，而企圖非法及惡意傷害古。

救護員到場覺被告清醒正常

案情指，當日早上7時許，被告母親懷疑被告在家中精神病復發，遂為其召喚救護服務。約半小時後，署理救護隊目古德銘和其他救護員到場。他們為被告作初步檢查，他當時看起來清醒正常。

被告離開浴室突大吵大鬧

惟被告向救護員表示感身體不適，堅持要送院，並在離開住所前快速淋浴。及至8時，被告離開浴室後，在客廳位置向救護員大吵大鬧。他又到廚房取出一把菜刀，指向古並要求所有救護員離開。古等人隨即跑到升降機大堂，並將事件上報電台。

被告舉刀劈向救護員隊目

同一時間，被告關上大門，用菜刀的刀面拍打母親的左邊頭部 。母親因而亦逃走到升降機大堂，被告則尾隨她，並手持菜刀衝向救護員的方向。被告其後舉起菜刀與古對質，更企圖用菜刀由上而下劈向古。古見狀以左掌攔著被告的攻擊，之後和其他救護員經後樓梯逃到另一樓層。被告母親則獲其鄰居施以援手，她其後發現自己的頭部左邊頭皮流血。

被告前額亦有兩處裂傷

警方之後到場，在住所內發現前額有兩處裂傷的被告，他聲稱其身上的傷勢是自己造成的。警方將被告拘捕後，他與其母親獲送往東區尤德夫人那打素醫院。

案件編號：DCCC 758/ 2022