特區救援隊加強大灣區合作　與內地消防聯合操練　設救援交流平台

土耳其今年2月6日發生7.8級大地震，港府組成特區救援隊赴當地成功救出4名倖存者。行政長官李家超早前宣布，表揚救援隊作為第一屆「行政長官表揚榜」得主。



特區救援隊指揮官、消防及救護學院院長于文陽指，今次行動獲得國家隊支援，未來會加強與內地搜救隊溝通聯繫，與大灣區消防進行聯合操練，並籌備大灣區消防救援平台，交流訓練資料。他又計劃提升部門裝備，尤其升級通訊工具，防止與前線失聯；並加添太陽能板，在缺乏燃油下都可以操作工具。



消防及救護學院院長于文陽（中）、署理消防隊目（坍塌搜救）粱志宏（左）、署理消防隊長（坍塌搜救）蘇志安（右）。（林靄怡攝）

特區救援隊指揮官、消防及救護學院院長于文陽表示，這次救援行動是坍塌搜救隊自2009年成立以來首個海外救援活動，他認為今次搜救經驗十分寶貴，在當地獲得國家隊的支援，亦可以見到其他國家的專業，他舉例指，國家隊有分享到在出動前的準備功夫、到埗之後如何部署等細節。

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搜救隊將參與更多外國搜救行動

于文陽期望，搜救隊將來可以參與更多外國搜救行動，「我哋會繼續同國際城市搜救隊一齊合作，同唔同國家嘅專業搜救隊一齊訓練甚至乎係比賽。」

另外，他亦提到，未來會加強與內地搜救隊溝通聯繫，將會與大灣區消防進行聯合操練，他透露，現正籌備大灣區消防救援平台，讓大灣區城市的消防部門，可以將訓練的資料以及操練工作報告上載平台，相互參考，希望有助提升彼此救援能力。

消防處展示無人機系統。（林靄怡攝）

研強通訊系統及加添太陽能板

于文陽亦指，今次救援行動中，搜救犬、航拍機及360鏡頭帶來重要幫助，「搜救犬最有用，因為它們能喺短時間作大地方搜尋，之後就會運用航拍影三維模型，判斷點樣拯救傷者，並會用360鏡頭檢視生還者情況」。團隊會研究增添或升級更多裝備，當中希望升級通訊工具，因為在拯救時曾短暫與前線同事失去聯絡；他又指災區欠缺燃油，希望可以加添太陽能板，減少依賴汽油作工具。

于文陽又指，團隊會將裝備分門別類，按照不同行動需要去存貨，「例如係水災，地震，唔同嘅災害應變，我哋係會分別存放我哋嘅工具。如果有一啲緊急事故，我哋可以盡快將先頭部隊帶必要工具去災場」，相信此舉可以加快拯救工作。

訓練增加突發元素應對挑戰

行動中第一位進入瓦礫的救援人員、消防處署理消防隊目（坍塌搜救）粱志宏指出，作為坍塌搜救隊一員，時刻準備好接受挑戰，「拯救係同時間競賽。」

粱志宏憶述，當時雖然有點緊張，但因為受到當地市民以及機上的機司、乘客鼓勵，得到了很大的鼓舞，在整個救援行動結束後，隊伍的士氣也大大提升。他希望，將來可以在訓練中增加突發元素，教導學員如何因應環境，應對突如其來的情況。

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「坍塌搜救隊已經上咗軌道」

署理消防隊長（坍塌搜救）蘇志安指出，自己繼2008年汶川地震後，第二次參與大型搜救行動。他提到，當年消防處還未有坍塌搜救隊，「但依家可以同大家講，坍塌搜救隊已經上咗軌道。」他希望可以吸取土耳其行動的經歷，改善現有的裝備和訓練，令日後搜救時會有更完美的流程。