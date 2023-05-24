國泰落實大灣區招空姐空少及機師　行政總裁：為旅客提供更好服務

國泰航空內部盛傳會聘請內地機組人員，國泰行政總裁林紹波今年初接受傳媒訪問時，承認正檢視是否在大灣區城市招聘機組人員。國泰空姐被指歧視不諳英語的內地乘客風波翌日（24日），林紹波在廣州出席一個論壇，以「發展高質量大灣區航空業」為題演說，宣布未來會在大灣區招聘見習飛行員（即機師）及空中服務員（即空姐空少），務求為大灣區的旅客提供更好的服務。



國泰行政總裁林紹波（資料圖片／廖雁雄攝）

林紹波：視大灣區為第二個總部

國泰三名空姐涉在機上歧視「非英語乘客」被炒，國泰行政總裁林紹波繼發聲明致歉後，今日再在廣州一個論壇中致歉，並在會見傳媒時以普通話讀出致歉聲明。

他於論壇上更以「發展高質量大灣區航空業」為題發言，提到國泰將視大灣區為香港以外另一個總部，包括在深圳建立延伸總部，也已招聘客戶服務員及IT人員等，未來會在大灣區招聘見習飛行員以及空中服務員，務求為大灣區的旅客提供更好的服務。

國泰內部盛傳會聘請大灣區機組人員，林紹波今年初也接受傳媒訪問時，指國泰正持續在大灣區城市擴充，當中廣州中心已負責部份客戶服務；財務後勤工作也交由廣州中心處理，未來會陸續在當地招聘員工，並檢視在大灣區城市招募機組人員。

國泰空服員的招聘要求（國泰航空網頁截圖）

翻查各大航空公司招聘要求，香港航空、大灣區航空及香港快運，在招聘空中服務員時，均要求應聘者是香港永久性居民，或擁有香港居留權。

國泰空中服務員招聘則無相關居港權或香港居民身份要求，僅稱需說流利英文及至少會一種亞洲地區語言，不限於廣東話、普通話或是日本等。