律政司向律師會投訴郭榮鏗、任建峰　前會長：程序近兩年亦難追數

律政司司長林定國向大律師公會和律師會投訴郭榮鏗和任建峰， 涉嫌專業失當。法律界立法會議員林新強今早（11日）在電台節目表示， 律政司投訴及提供證據往往比一般市民更專業，並指申訴程序需經多個部門跟進審視，需耗時一兩年，又指即使被投訴人不在香港，仍可以以其過往發表的文章證據作判斷是否專業失德，嚴重會被吊銷牌照賠償巨額。



對於如何追討不在港的被投訴人賠償款項，林新強笑言艱難，並指一般會由律師會先墊支，再向律政司申索款項，但指律政司通常「拖數」，透露他就任律師會主席期間曾被拖數，「如果冇幾百萬（元）都上千萬（元）」。



林新強指律政司的投訴內容及提供證據往往更準確，更為專業。（資料圖片/廖雁雄攝）

律政司投訴比一般市民專業 申訴程序耗時約一兩年

對於律政司與一般市民的投訴的「份量」有否分別，法律界立法會議員兼香港律師會前會長林新強指絕對沒有分別，不過律政司的投訴內容及提供證據往往更準確，更為專業。他指有人投訴及有利資料證據做指控，律師會做調查及跟進。一般程序為，由內部合規部門先做調查，若有機會做檢控，會在合規的委員會討論並成立2至3人小組審視，委員會再轉交理事會決定起訴與否，再交獨立紀律審查委員會，其審判員由大法官委任，現有共約八人，部分人並非律師，而紀律聆訊審裁則由兩位律師，一位非律師組成。

他指律師會一接到投訴，即使被投訴人不在香港，亦會寫信請被投訴人回應，「信來信往都可能講緊半年至一年」，以審視有否足夠表面證供繼續程序。他補充指，在調查階段會給予有充足時間給答辯人作出解釋，獨立紀律審查委員會給予上庭答辯機會，但暫時沒有遙距聆訊方式。

至於投訴本身有刑事罪行成分，會否待程序結束才處理，他指不一定需要等，但通常都會等。若遙遙無期，也會視乎經過多項程序後及獨立審查委員會的考慮，才決定繼續處理投訴與否，由去信至被投訴人直到獨立紀律審查委員會處理的程序可以耗費一、兩年時間。

文章證據作判斷標準 嚴重會被吊銷牌照賠償巨額

對於如何判定專業失德，他指最重要有實質證據如文章、文件。若郭榮鏗和任建峰不回香港，仍可參考他們過往發表的文章，「比如美國國會、英國國會有冇寫過啲野，攞嚟煽動香港，推翻香港政治制度，呢啲都可以作為證據。」他指整個程序、聆訊都不是公開，直到作出判決律師會才會公開判決內容，嚴重者會被吊銷牌照及賠償整個程序的高昂費用。若兩三年後沒事發生，代表投訴不成立或未完成，「有時真係唔知㗎，其實令到嗰啲被投訴者真係模棱兩可，係好慘㗎。」

律政司司長林定國。（資料圖片/梁鵬威攝）

難追討不在港被投訴人 律師會被律政司「拖數」

對於如何追討不在港的被投訴人賠償款項，他笑言艱難。他解釋一般聆訊完成後先由律師會墊支，再向律政司申索款項，但指律政司已拖欠律師會很多款項，「呢個律政司通常拖數......律師會成日追佢數......通常得個拖字總之就，有拖無欠。」他透露就任律師會主席期間也曾被拖數，「如果冇幾百萬（元）都上千萬（元）」，也不明為何被拖數。