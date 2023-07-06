任建峰名列港國安通緝令　律師會證收投訴展開紀律調查

香港律師會確認收到投訴，指一名身在海外的會員因涉違《香港國安法》而遭警方國安處通緝，已按紀律機制展開調查。律師會無交代受查受會員身份，但根據國安處於7月3日發出的通緝令，8名被通緝港人當中，只有現正身在澳洲的任建峰是執業律師。



按《法律執業者條例》規訂，若經律師會紀律調查後確認投訴成立，最嚴重的處分為除牌。



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律師會會長陳澤銘稱，留意到警務處國家安全處早前獲法院批准，於 7 月 3 日就八名身處海外並涉嫌干犯《香 國安法》罪行的人士發出拘捕令，當中包括一名律師會會員。他同時確認律師會收到對該會員相關行為的投訴，已根據《法律執業者條例》有關條文及《香港事務律師專業操守指引》所載的投訴及紀律機制，對有關指控展開調查。

不過，他指為對投訴人及被投訴人公平起見，所有專業操守調查均屬保密，現階段不能向外界披露任何詳情。

引終院案例 律師會會盡快處理投訴

他指，根據終審法院在香港特別行政區對黎智英 (2021) 24 HKCFAR 33，及上訴法庭在 香港特別行政區對呂世瑜 [2023] 1 HKLRD 751 的判詞，國安法的主要目的是要維護國家安全，防範和制止危害國家安全的行為。《香港國安法》下的罪行是嚴重的。 因有人士被指干犯《香港國安法》，而上述事件受到公眾廣泛關注，因此在現行法規容許的情況下，律師會將會按既定程序盡快處理。

陳強調，作為香港律師的監管團體，律師會非常重視會員的操守，並會秉承公正、中立及客觀的原則，基於事實和證據，根據現行法例授予的權力，嚴謹處理每宗投訴。他重申，律師身為法院人員，按《法律執業者條例》，應恰當地規範自己言行。根據《香港事務律師專業操守指引第一冊》第一章，不論在執業期間還是在進行獨立商業活動期間，其言行舉止須達到恰當的標準，以切合其作為一個受尊重專業的成員的身份。