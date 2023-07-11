江玉歡促增設共享親職支援中心助單親家庭　討贍養費難應檢討機制

立法會福利事務委員會昨日討論有關支援單親家庭服務，而政府指單親家庭是本屆政府精準扶貧的特定群體，承諾會將資源傾斜至單親家庭。立法會議員江玉歡今日（11日）在電台節目表示，政府對於單親家庭只提供支援性服務，幫扶有限，應提供一條龍服務，涵蓋家暴、居住、生活、兒童管教、贍養費等問題，並建議增設共享親職支援中心，由政府統籌服務發放資訊。她亦指政府未有政策針對離婚後的住屋問題，而追討贍養費機制關卡重重，如有8成被拖欠贍養費一方都放棄追討。



立法會議員江玉歡質疑政府沒有全面針對單親家庭進行具體的幫扶計劃，只提供支援性服務。（資料圖片／林靄怡攝）

支援性服務有限 應提供一條龍服務

立法會議員江玉歡質疑政府沒有全面針對單親家庭進行具體的幫扶計劃，只提供支援性服務，如托兒服務或者提供補助金每月405元，「每日買兩個麵包都唔夠啦」。她指由決定離婚那刻，單親家庭面對的問題可以林林總總，包括家暴、居住、生活、兒童管教、贍養費等問題，故希望政府提供一條龍服務，真正精準地幫助單親家庭。

建議增設共享親職支援中心 政府統籌服務發放資訊

她指單親家庭數目之大且每年增長，而全港只有五間共享親職支援中心實在太少，故應在不同地區增設支援中心，並且擴大及統一服務範疇。她指現時服務太過分散，市民尋求某些服務時，需要到不同中心，未必有足夠時間。故她建議政府應擔任統籌角色，統籌不同中心提供的服務，及向市民發放資訊以得知相關中心提供的哪些服務，一目了然。

未有政策針對住屋問題 追討贍養費機制關卡重重

住屋需求方面，她指昨日提及原先住公屋，當家庭出現問題，政府沒有相關政策決定何方先搬走或提供短暫住屋支援。她亦指贍養費拖欠嚴重，有6成個案有拖欠情況，其中有8成選擇不追。她解釋現時追討機制中，但法例執行相當困難，可謂「重重關卡」，即每次對方不交還，被拖欠者都需向法庭申請命令面見法官，亦有些婦女在追討時候被對方辱罵，又或對方故意不上班數月以逃避責任。

她建議檢視整個追討機制，並要設立贍養費局或家庭責任中心，協助離婚人士及進行離婚教育，明白雙方對兒童都有贍養責任。