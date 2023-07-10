單親家庭補助金每月405元　狄志遠：1日13蚊連買麵包都唔知夠唔夠

今日（10日）立法會福利事務委員會討論單親家庭支援措施及無家者的政策安排。立法會議員狄志遠認為，補助金過少，措施並不完善，立法會議員江玉歡亦質疑措施減輕經濟壓力的成效。對於離婚後的房屋安排，勞工及福利局副局長何啟明指，「都係一般家庭面對嘅問題，唔會有個局可回應所有問題。」



另外，社會福利署為無家者落實一系列指標，惟露宿者數字未見減少。立法會議員陳沛良及張欣宇問到政策的目標，質疑政策成效。張欣宇又指政府「清場好急」，社會福利署副署長（服務）黃國進未有回應政策目標，指相關部門將會在「清場」前通知露宿者。



狄志遠指政府單親家庭提供405元的補助金，除開每日只有13元，「連買個麵包都唔知夠唔夠！」（資料圖片/張浩維攝）

現行單親家庭支援 未夠決經濟困難的根本問題

社會福利署現營辦65間綜合家庭服務中心及5間共享親職支援中心，為單親或離婚家庭提供支援，亦有為單親家庭提供405元的補助金及就業支援，未來一年會推出在校課後託管服務。

狄志遠認為社福署政策未見針對性，綜援補助金405元，一日平均13元，「連買個麵包都唔知夠唔夠！」他覺得措施太過吝嗇，不完善亦不理想。他亦擔心託管服務會令親子關係疏遠。

江玉歡同樣質疑措施無法解決經濟困境的根源問題，指其他國家的政策都是旨在減輕單親家庭經濟負擔，以及給予他們平等機會。她亦問何啟明香港計對離婚教育有甚麼具體計劃。

葛珮帆倡給予更多資源讓非牟利機構提供服務

何啟明回應暫未有措施降低離婚率，教育方面需問民政及青年事務局。另外，對於離婚後的房屋安排，他指，「都係一般家庭面對嘅問題，唔會有個局可回應所有問題。」

立法會議員葛珮帆亦認為支援服務不足，建議給予更多資源讓非牟利機構提供服務，設立贍養費專責部門，又指是次會議可見不同局不是協作得很好。

深水埗通州街公園經常有露宿者。（資料圖片/朱永倫攝）

露宿者人數未有下降 議員批政策零散

江玉歡指，2013至2023年間露宿者人數無減，原因是現時無完備的無家者政策，現有措施十分零散。陳沛良又認為政策成效目標好重要，2004年有3隊露宿者綜合服務隊，至今仍是3隊，質疑服務隊的表現及成效。

黃國進指，3隊露宿者綜合服務隊的人手都有所增加。員工獎勵計劃方面，視乎服務隊的工作表現，會在工作續約方面調整。

張欣宇同樣對政策的目標有疑問，又提及相關部門難為露宿者提供及時支援，因政府「清場」十分趕急。黃國進未有提及政策目標，又指相關部門將會在「清場」前通知露宿者，以及為他們安排住宿。