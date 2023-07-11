社區主任涉圖騙兩女性交　自演兩角色威脅上床　事主X當場識破

社區主任涉自演兩個身份，欲騙兩名素未謀面的女網友性交，他否認指控，案件今(11日)在區域法院開審。庭上透露，被告在誘騙第一名女事主時，先以男網友身份透過交友程式認識事主，並相約對方到酒店慶祝生日。唯他到酒店與事主見面時，卻自稱是男網友的朋友，但同時又以男網友的身份，透過訊息與事主通訊，他並在訊息中稱會公開事主的個人資料，迫令事主與在酒店房的「朋友」性交。惟首名事主堅決拒絕，更識破被告的計謀，最後報警。



被告黃煒龍（20歲，社區主任），被控1項企圖以威脅手段促致他人作非法的性行為，涉及案發時26歲的事主X。他另被控2項以威脅手段促致他人作非法的性行為及1項猥褻侵犯另一人罪，涉及案發時26歲的事主Y。

被告黃煒龍被控以威脅促玫他人作非法性行為罪。(被告IG圖片)

相約到酒店房慶生但到步的卻是朋友

主控官在開案陳詞指，2021年8月中，事主X透過交友程式Heymandi，認識名為「黃子豪」的男子，兩人其後改用Telegram聯絡。及至9月19日，X同意與黃在酒店慶祝生日，但表明不會性交。當晚10時許，因黃遲到，X先行登記入房。黃其後表示他仍在忙，指他有朋友正前往房間。被告到場後自稱是黃的朋友與X會合。

向X稱會知她的對話及手機內容

被告與X獨處酒店房時，向X稱「黃」有他與其前女友的性愛片段。期間，X透過TG收到「黃」傳來的訊息，「黃」稱他有辦法知道X和被告之間對話和手機內容，「黃」並要求X與在酒店房內的被告性交，「黃」又稱他之後也會與X性交，否則會在網上公開X的個人資料及性愛片段。

酒店房內遊說X配合指示性交

X遂向被告透露「黃」的訊息，被告便提意配合「黃」的要求進行性交，又稱害怕片段被公開。X拒絕，並與被告交換電話後離開。X在回家途中，再次收到「黃」的訊息，要求她返回房間，X感到害怕照做，但她見到被告時，明言不會與他性交。

X折返並稱知道被告就是黃子豪

X至凌晨3時半決定回家。之後「黃」仍持續向X發訊息及威脅她要與被告性交，X稱會報警，又指被告其實就是「黃子豪」。被告否認，聲稱事件與他無關。X在同月28日報警。

控方指，被告於案發當日透過「黃子豪」身份在Telegram 及WhatsApp，以另一人的身份向X發送訊息及在酒店房內的對話，企圖以威脅或恐嚇的手段促致X和他作非法的性行為，即非法性交。

控方又指，被告同年11月以類同手法，成功誘騙另一女事主Y非法發生性行為。聆訊繼續。

案件編號：DCCC 628/ 2022