核廢水︱巡兩日式超市　倘擴大進口限制　還有蟹腳、薯片、啤酒？

日本計劃排放核廢水，特首李家超今日（11日）預告，會擴大對日本食品限制，禁止大量海產進口。現時內地已對日本十個都縣作出限制，若本港日後與內地限制睇齊，意味東京都、千葉等海產有機會被禁入口。



《香港01》記者到港人常去的兩大日式超市Don Don Donki及一田百貨巡視，不少急凍海產都顯示產自「十都縣」，當中港人常吃的急凍刺身蝦及蟹腳，就標示產自東京都，而港人愛吃的三文魚，則產自挪威，相信將不受影響；另有不少「日版」薯片、啤酒、紅茶，都顯示產自相關十都縣。



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中國海關總署早前推出反制措施，禁止東京都、千葉、埼玉、福島、栃木、宮城、茨城、群馬、長野、新瀉縣的日本食品進口。

三文魚標明來自挪威 刺身蝦及蟹腳來自東京都

港人常到日式超市購買壽司、刺身等魚生，記者留意到，一田百貨供應的壽司和刺生，由日本公司「魚兵衛」生產，標榜「產地直送」，至於Don Don Donki，亦有供應日本壽司和刺生，至於產自甚麼縣市則有待了解；而港人愛吃的三文魚，兩間超市都標明是來自挪威。

至於急凍海產，一田百貨有售的赤魚干物顯示來自千葉縣；Don Don Donki有售的急凍刺身蝦及蟹腳均標示產自東京都。

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「日版」零食來自東京都、新瀉、茨城

日本零食同樣受港人歡迎，Don Don Donki的乾貨區域，不少零食標榜日本直送，「日版」卡樂B零食產地大多為東京都，另外亦有其他品牌的薯片、朱古力，以及浦燒太郎魚柳等，均來自東京都、新瀉、茨城縣等地。

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午後紅茶、「日版」啤酒東京都進口

至於日本飲品，不少港人熟悉及時常購買的飲品，均顯示產自相關十個都縣，例如可爾必思、午後紅茶及紅茶花伝便是產自東京；而「日版」啤酒，例如Asahi有分為香港版而日本版，不少人認為日本版更為好飲，但日本版的Asahi、以及另一較受港人歡迎的日酒品版Suntory，產品均是產自東京都。