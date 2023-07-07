福島核廢水｜環境局：日本一旦排放　即禁福島一帶縣份水產品進口

日本今年8月排放福島第一核電站核廢水，內地今日（7日）宣布禁止進口福島等10個都縣的食品進口。環境及生態局回覆查詢表示，一旦日方啟動排放廢水，特區政府會即時採取嚴格進口管制措施，包括禁止福島一帶沿岸高風險縣份的水產品進口。當局已向日方索取更多如何確保排放安全性的相關資料及科學證據，對排放計劃作進一步風險評估，以訂定有關應對措施的具體內容。



環境局指，根據目前的資料，受排放計劃影響風險較高的食物主要是來自福島及其附近沿岸縣份的水產品，一旦日方啟動排放廢水，特區政府會即時採取嚴格進口管制措施，包括禁止福島一帶沿岸高風險縣份的水產品進口。

當局指，政府在決定是否限制某些地方進口食品時，必須考慮多方面數據、專家意見和作全面客觀、科學的風險評估。政府因應日本核廢水排放計劃成立的跨部門專責小組，正審視國際原子能機構周二（4日）發表的總結報告的內容，並已向日方索取更多如何確保排放安全性的相關資料及科學證據，對排放計劃作進一步風險評估，以訂定有關應對措施的具體內容，包括受影響日本縣份的範圍。環境局表示，政府會採取一切所需措施，保障本港食物安全和市民健康。

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政府於2011年日本福島核災之後，已立即限制福島及附近千葉、群馬、茨城及栃木共4個縣的若干食品進口香港。現時，來自福島縣的所有蔬菜及水果、奶、奶類飲品及奶粉均不准進口本港。來自福島附近4個縣的這些食品，則必須附有由日本當局發出的輻射證明書及出口商證明書，才可進口。另外，所有來自上述五個縣的冷凍或冷藏野味、肉類和家禽、禽蛋，及活生、冷凍或冷藏水產品必須附有由日本當局簽發的輻射證明書，否則禁止輸入本港。

根據政府統計處的數字，2022年日本進口本港主要食物約佔香港整體供應約2%，而日本進口本港的各類肉類（冰鮮牛肉除外）、蔬果和奶製品亦佔本地食品市場不足5%，水產品則佔本地的消耗量約6.75%。