港安醫院慈善基金資助200黃斑病變患者眼內注射 須通過經濟審查
黃斑病變與白內障和青光眼同列全球三大致盲疾病，醫院管理局資料顯示，每年有3,000 宗「濕性老年黃斑病變」新症，屬晚期黃斑病變疾病，一旦延醫可於短時間內致盲。港安醫院慈善基金(司徒拔道)推出「眼內注射港安資助計劃」，主要服務對象為正在公立醫院等候眼內注射的黃斑病變兼60歲以上患者，只須通過入息及資產審查，便可於港安醫療中心及早接受治療，受惠名額為200個，患者需支付每針5,000元費用，較自費到公立醫院注射節省2,000元。
74歲的譚女士是一名獨居長者，十年前突發現視力衰退，後確診為黃斑病變，可惜為時已晚，右眼視力保不住，已完全失明。幾年後，她的左眼亦開始出現視力衰退，但因未有意識到病況嚴重、加上經濟原因，未有及早治療。直至2020年，她的左眼突然出血，到公立醫院見醫生時，才知已進入黃斑病變晚期，需要接受眼內注射保住剩餘的視力，「但針藥實在太貴，政府醫院要自費，又要排隊。
她在醫務社工幫助下，得到非牟利機構支援打了幾針，「覺得左眼黏黏的感覺舒緩了，視力也穩定下來。」由於試針情況理想，為了能繼續接受眼內注射，她堅持繼續做清潔工賺錢，三年內靠資助和自費共打了14針。
港安醫院慈善基金(司徒拔道)指出，全球約有1.9億人患上此病；根據國際流行病學推算，香港約有50萬人患有不同程度的黃斑病變。「濕性老年黃斑病變」的黃金治療期為發病後1至3個月，患者可接受眼內注射藥物，防止視力急轉直下。長者是黃斑病變的高危族群，有需要的病人可在公立醫院排期接受眼內注射，不過需要自資藥費，費用高昂，排期亦需時，很容易錯過治療黃金期。
基金推出「眼內注射港安資助計劃」，主要服務對象為正在公立醫院等候眼內注射的黃斑病變兼60歲以上患者。申請者須為香港永久性居民，在公立醫院等候排期接受藥物注射，個人每月收入不多於25,000元及個人資產上限不多於50萬元（不包括自住物業）；必須備有醫院管理局發出有關覆診及需要接受眼內注射的證明，未有參與現時醫管局就黃斑病及糖尿黃斑水腫特別資助計劃，未受惠於其他眼內注射藥物資助計劃；以醫療保險索償的患者不能參加此計劃。
每名受助人可最高資助兩針，每針患者需付5,000元，已包藥物價錢及醫生費用，資助名額為200個，先到先得。
基金項目總監梁瑋莉指出，是次「眼內注射港安資助計劃」目標是幫助需要經濟援助的黃斑病變病人，於黃金期內盡快接受眼內注射，減低致盲風險，如病人交齊資料，基金最快可於一星期內安排眼內注射。她表示，公立醫院的眼內注射自資費用大約為7,000元，基金則收取每針5,000元成本價費用。
港大醫學院臨床醫學學院眼科學系助理教授馮兆基醫表示，黃斑病變大致可分為乾性和濕性，比例為9:1。乾性的病人屬早期，可定期觀察病情；濕性顯示患者已進入晚期，視網膜和脈絡膜出現不正常的血管增生，導致滲漏和出血，破壞黃斑區內的感光細胞，以及結痂，造成視力嚴重減退。部份早期乾性的老年黃斑病變，也有機會轉變成濕性病變，任何延誤都會增加失明的風險。