港安醫院慈善基金資助200黃斑病變患者眼內注射　須通過經濟審查

黃斑病變與白內障和青光眼同列全球三大致盲疾病，醫院管理局資料顯示，每年有3,000 宗「濕性老年黃斑病變」新症，屬晚期黃斑病變疾病，一旦延醫可於短時間內致盲。港安醫院慈善基金(司徒拔道)推出「眼內注射港安資助計劃」，主要服務對象為正在公立醫院等候眼內注射的黃斑病變兼60歲以上患者，只須通過入息及資產審查，便可於港安醫療中心及早接受治療，受惠名額為200個，患者需支付每針5,000元費用，較自費到公立醫院注射節省2,000元。



74歲黃斑病變患者譚女士(中)接受眼內注射後，情況理想。港安醫院慈善基金(司徒拔道)項目總監梁瑋莉(左)及港大醫學院臨床醫學學院眼科學系助理教授兼港安醫院慈善基金護眼基金委員會成員馮兆基醫生(右)講解計劃。（醫院提供圖片)

74歲的譚女士是一名獨居長者，十年前突發現視力衰退，後確診為黃斑病變，可惜為時已晚，右眼視力保不住，已完全失明。幾年後，她的左眼亦開始出現視力衰退，但因未有意識到病況嚴重、加上經濟原因，未有及早治療。直至2020年，她的左眼突然出血，到公立醫院見醫生時，才知已進入黃斑病變晚期，需要接受眼內注射保住剩餘的視力，「但針藥實在太貴，政府醫院要自費，又要排隊。

她在醫務社工幫助下，得到非牟利機構支援打了幾針，「覺得左眼黏黏的感覺舒緩了，視力也穩定下來。」由於試針情況理想，為了能繼續接受眼內注射，她堅持繼續做清潔工賺錢，三年內靠資助和自費共打了14針。

港安醫院慈善基金(司徒拔道)指出，全球約有1.9億人患上此病；根據國際流行病學推算，香港約有50萬人患有不同程度的黃斑病變。「濕性老年黃斑病變」的黃金治療期為發病後1至3個月，患者可接受眼內注射藥物，防止視力急轉直下。長者是黃斑病變的高危族群，有需要的病人可在公立醫院排期接受眼內注射，不過需要自資藥費，費用高昂，排期亦需時，很容易錯過治療黃金期。

基金推出「眼內注射港安資助計劃」，主要服務對象為正在公立醫院等候眼內注射的黃斑病變兼60歲以上患者。申請者須為香港永久性居民，在公立醫院等候排期接受藥物注射，個人每月收入不多於25,000元及個人資產上限不多於50萬元（不包括自住物業）；必須備有醫院管理局發出有關覆診及需要接受眼內注射的證明，未有參與現時醫管局就黃斑病及糖尿黃斑水腫特別資助計劃，未受惠於其他眼內注射藥物資助計劃；以醫療保險索償的患者不能參加此計劃。

每名受助人可最高資助兩針，每針患者需付5,000元，已包藥物價錢及醫生費用，資助名額為200個，先到先得。

基金項目總監梁瑋莉指出，是次「眼內注射港安資助計劃」目標是幫助需要經濟援助的黃斑病變病人，於黃金期內盡快接受眼內注射，減低致盲風險，如病人交齊資料，基金最快可於一星期內安排眼內注射。她表示，公立醫院的眼內注射自資費用大約為7,000元，基金則收取每針5,000元成本價費用。

港大醫學院臨床醫學學院眼科學系助理教授馮兆基醫表示，黃斑病變大致可分為乾性和濕性，比例為9:1。乾性的病人屬早期，可定期觀察病情；濕性顯示患者已進入晚期，視網膜和脈絡膜出現不正常的血管增生，導致滲漏和出血，破壞黃斑區內的感光細胞，以及結痂，造成視力嚴重減退。部份早期乾性的老年黃斑病變，也有機會轉變成濕性病變，任何延誤都會增加失明的風險。