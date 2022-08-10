黃斑病變｜薛家燕去年視力轉差證確診　一張格仔紙可自我檢測？

今年72歲的薛家燕在幕前一直表現精靈，但原來去年她曾視力轉差，經求醫後證實患上濕性老年黃斑病變，若不及時發現更恐有失明風險。



長者要知道自己是否患上老年黃斑病變，原來只需一張格仔表格就可以進行自行檢測，到底這項檢測該如何進行呢？



薛家燕指去年拍攝《流行經典50年》時，發現視力轉差，後證實患上濕性老年黃斑病變。(資料圖片)

年紀大眼矇勿輕視

薛家燕日前出席一個公開活動時披露，自己去年拍攝電視節目《流行經典50年》時，察覺自己閱讀歌詞出現困難，由於她一向有配戴隱形眼鏡，最初只是以為隱形眼鏡度數不適合。但換過隱形眼鏡後情況都沒有改善，經醫生檢查後才得知自己患上濕性老年黃斑病變。

幸發現及時，薛家燕經治療後病情已漸趨穩定，目前並一直定期覆診，視力已大致回復正常。她又提醒其他長者，別以為年紀大出現眼矇是正常現象，又怕麻煩家人而因此諱疾忌醫，「醫生跟我說情況嚴重者有可能因為延遲治療而失明，到時候可能更麻煩，回想起我亦有點猶有餘悸」，因此她建議長者如發現眼睛有輕微異樣便應該盡早求醫。

▼同場加映，對比敏感度低引致的8大眼疾（按圖看清👇👇👇）

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全港約有50萬黃斑病變患者

黃斑病變與白內障及青光眼為全球三大致盲眼疾之一，一旦得病，便可導致視力模糊、視力下降、看物件會變形扭曲，嚴重甚至會導致失明。據香港眼科學會估計，全港現時約有50多萬患者，每年確診個案持續上升。

而黃斑病變的黃斑點位於視網膜中心，且是最敏感的地區，若然出現老年黃斑病變，會使中心視力下降，甚至產生影像變形、扭曲，更會影響患者辨別顏色的能力等。

黃斑病變是導致失明的殺手之一，尤其年長患者很多時會伴隨老花和白內障，因而容易忽略症狀，延誤治療的黃金時期。此病過去一直被標籤為老人病，但事實上已有年輕化現象，特別是有「三高」或吸煙習慣的人，更易未老先「中招」，以下自我測試有助自我檢測是否有機會已患上黃斑病變。

▼黃斑部病變小測試（按圖了解👇👇👇）

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黃斑病變分乾性、濕性 延醫3個月恐失明

乾性黃斑部病變：



乾性黃斑部病變是指在黃斑部出現一些沉積物，人數約佔患者九成，目前仍未有治療的方法，但一般而言對視力的影響屬相對輕微。

濕性黃斑部病變：



濕性黃斑部病變是指黃斑部下方的脈絡膜長出不正常的新生血管，滲漏液體進視網膜並破壞黃斑部感光細胞。濕性黃斑部病變對視力影響可以很明顯，更有可能對視力造成不可逆轉的傷害。有研究指，當患上濕性老年黃斑病變超過3個月而又缺乏醫治的話，有大約五成的病人的視力有機會達至法定的致盲水平。

不過，醫學界已找到有效控制濕性老年黃斑病變的治療方法，除了現有的治療方法包括光動力療法外，亦可以接受針藥治療，有效阻止新增血管生長及滲漏，或者能夠改善視力。

▼乾性和濕性年齡相關性黃斑部退化病變症狀（按圖了解👇👇👇）

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黃斑病變預防方法

想從生活習慣及飲食等方面入手保護黃斑區，不妨參考眼科專科醫生葉佩珮的意見，從5大方面護眼，減緩黃斑病變對視力造成影響。

▼減緩黃斑退化貼士（按圖了解👇👇👇）：

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1.多進食含抗氧化及豐富維生素的食物（Balanced Diet）



Ａ. 葉黃素及玉米黃質

來源包括深綠色蔬菜（如菠菜、羽衣甘藍）、玉米、蛋黃等。

Ｂ. 維他命E

來源包括果仁、種子、菜油等。

Ｃ. 維他命C

來源包括大部分蔬果，如奇異果、橙、西蘭花等。

維生素C是對人體非常有益的營養，對保護眼睛健康亦大有幫助，橙就是其中一種含豐富維生素C的食物。（Christine Wehrmeier/unsplash）

D. 鋅

來源包括牛肉、豬肉、海鮮等。

Ｅ. 花青素

來源包括藍莓、黑加侖子、山桑子等。

2.服食營養補充品（Nutrient Supplement）



過往沒有確實數據指哪些營養補充品能有效減緩黃斑退化，但由美國國家眼科研究所主導的「老年眼疾研究」（Age-Related Eye Disease Study；包括AREDS及AREDS2）近年證實，如每日服用推薦劑量的指定營養成份（見下圖），有效令高風險人士（即其中一隻眼睛已患濕性老年黃斑病變或已出現中等至嚴重的乾性老年黃斑退化者）進展為嚴重的濕性老年黃斑病變的風險降低25%。

AREDS 2 營養成分指標（01製圖）

不過，雖然以上營養成分能夠延緩黃斑病變造成的視力惡化，但任何的營養補充品實際上都是以保護細胞為目標，而非治療眼疾，所以在服用高劑量營養補充劑之前，建議先諮詢眼科醫生。

3.注意紫外線對黃斑區的傷害（UV Block）



眼睛長期暴露於陽光下，會增加患上黃斑病變的風險。因此，進行戶外活動時，建議配戴棕褐色的太陽眼鏡，以阻擋紫外線直接照射黃斑點。

4.戒煙以停止損害黃斑點健康（Quit smoking）



吸煙是患上老年黃斑病變的重要因素，有吸煙習慣的人士罹患黃斑病變的機會比一般人高兩倍，原因是吸煙有機會對眼睛的血液循環構成影響，也可能會刺激血管增生，引起黃斑病變，因此應盡早戒煙。

有吸煙習慣的人是患老年黃斑病變的高危一族，因此戒煙就是最直接的預防方法之一。（視覺中國）

5.減輕體重（Weight reduction）



乾性及晚期老年黃斑病變與身體質量指數（BMI）有密切關係，BMI高的人士患病機會較大，所以平日要多做運動，控制三高指數及體重，以減低患老年黃斑病變的風險。

乾性及晚期老年黃斑病變與身體質量指數（BMI）有密切關係，BMI高的人士患病機會較大。（資料圖片）

黃斑病變治療方法

除了調整生活型態及攝取有益眼睛的食物之外，還有一些針對眼睛的治療策略能處理黃斑部病變。像是：

眼球內注射抗血管新生藥物（Intravitreal Injection of Anti-VEGF）：



將藥物以極細的針頭注射到眼球玻璃體。注射的藥物會與血管內皮生長因子結合，阻斷血管內皮生長因子，阻止血管新生。

光凝固雷射療法（Laser Photocoagulation）：



用雷射光凝固滲漏的視網膜，避免血管新生。

每年驗眼一次

隨著年紀增長，黃斑部更容易生病，平時還是要節約用眼時間，別太常當低頭族，總是近距離用眼，當其中一眼睛發生濕性黃斑部病變，另一眼的罹患機率會大幅提升。因此，建議一般人每年驗眼一次，而50歲以上長者，特別是同時患三高的人士就更應加強檢查，如檢查後發現有任何問題亦要因應情況定期覆診，確保即使出現病變，仍可盡早治療，保存良好視力。