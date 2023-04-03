多聲道｜從供求著手縮短老年黃斑病變病人輪候時間

近年來，老年黃斑病變患者數目持續上升，除了年長患者，連年輕患者的數目也有上升趨勢，估計目前本港約有50萬名患者。老年黃斑病變不但已成為港人致盲的第二大元兇，嚴重個案更可能致盲。



來稿作者：曾建平



黃斑病變的類別和成因很多，因應病因和臨床情况，治療方法不盡相同。病人會轉介到醫管局眼科專科門診，以眼內注射藥物、激光治療等方法去治療。然而，根據本會於早前的患者調查中所收集的數據，患者由開始排期見醫管局眼科醫生至首次進行治療中位數需等候8個月，反映延誤確診和治療的情況非常嚴重，已經到了不得不處理的地步。事實上，患者愈早開始接受治療，便愈能維持視力，在黃金治療期、即視力未嚴重受損前接受治療，療效明顯更佳。若病情一拖再拖，未有及時治療，視網膜可能已經結疤，視力損失難以逆轉，甚至有機會致盲。政府有必要從多方面入手，盡可能縮短患者的輪候時間。

公營醫療系統醫護人手流失的情況相當嚴重，眼科當然也不例外。培育眼科醫護人員需時，遠水不能救近火，因此醫管局在盡量挽留眼科醫護人員的同時，也要考慮加強公私營合作模式，通過採購服務的形式，把急需治療或需要維持治療的黃斑病變患者轉介給私家醫生，讓病人獲得適時的醫治。

其次，除了在醫護人員的供應方面努力，政府也可以在醫療服務的需求方面下手。黃斑病變需持續治療，患者需要定時打針，無疑對醫護服務是一種恆常的需求。但是，如果醫管局願意引入新一代的黃斑病變藥物，就可以延長病人需要打針的時間，可以從一、兩個月注射一次，延長到每四個月才注射一次且不減治療效果，可大大減輕對醫療系統的治療負擔。

最後，政府已經著手進行醫療改革，把資源和注意力投入到基層和地區醫療系統裡。可惜地區康健中心過於注重糖尿病和血壓高病人，而對老年黃斑病變病人的服務相對較少，在資訊提供方面情況也是如此，這些狀況其實都有改善的空間。

作者曾建平是香港視網膜病變協會會長。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



「01觀點」歡迎投稿，來函請電郵至01view@hk01.com。來稿請附上作者真實姓名及聯絡方法。若不適用，恕不另行通知。