防老花飲食｜5種食物延緩老花白內障青光眼　2種更減黃斑病變風險

不論男女老少，電子產品都成了生活中的必須品，機不離手己成了都市人的習慣。因此，與眼睛相關的疾病愈來愈普遍，老花及青光眼更有年輕化的趨勢，究竟進食什麼食物，不但對視力有益之餘，又可延緩老花的出現？



老花症狀？

看手機的時候，如果要拿遠才看得清楚，字體要放大後才看到，看螢幕總是覺得很累，螢幕要調亮才可以看得清楚，在閱讀細字時常常瞇上眼睛，閱讀及工作後會出現眼睛疲勞或頭痛，就要注意是否出現老花眼了。

老花是什麼？3類人易老花

老花是眼睛老化的現象，由於晶體失去彈性，未能將遠近影像準確地投影在視網膜上，在看東西時眼睛未能調節，難以聚焦在離自己很近的物品上。如果患有心血管疾病、糖尿病、或血液循環較差者，患上老花的機會更高。

圖片來源：香港激光矯視中心

預防老花的飲食

無論視力正常，有近視、遠視或散光都有機會出現老花，若想預防視力未老先衰，或可在飲食方面入手，多吃含維他命A、維他命C、維他命E及β胡蘿蔔素的食物。維他命C是好的抗氧化劑，對眼睛保健有一定的作用，而維他命E屬於脂溶性抗氧化劑，可防止眼睛中的脂肪氧化。β胡蘿蔔素會被人體轉化為維他命A，而維他命A可有效避免眼睛乾澀，同時降低白內障跟夜盲症。

此外，進食含有豐富的葉黃素及玉米黃素的食物，兩者均是很好的抗氧化劑，同時可幫忙濾去藍光，降低色差，維持眼睛健康。葉黃素可降低眼球蛋白的氧化強度，減低青光眼的發病率。最後，可多吃含奧米加3脂肪酸的食物，奧米加3對保護視網膜健康及消炎有幫助。

按下圖看哪5種食物有效預防老花：

+ 6

有效預防老花的5種食物

1）木瓜

木瓜營養價值極高，有百益果王之稱，維他命及礦物質的含量豐富，特別是維他命Ａ及Ｃ，同時含有β胡蘿蔔素及維他命Ｅ，其抗氧化作用極佳。眼睛容易乾澀的人可多食用，因為木瓜具有防乾眼症及保護眼睛的黏膜等效果。

建議食用：每星期1次，每次半個木瓜。



眼睛容易乾澀的人可多食用木瓜，具有防乾眼症及保護眼睛的黏膜等效果。（網上圖片）

2）三文魚

三文魚含豐富奧米加3脂肪酸，可保護感光細胞的細胞膜，對視網膜健康有保護跟消炎作用。還能幫助接受白內障手術的患者加速角膜神經癒合。年長者多吃也能降低患黃斑部病變的風險。

建議食用：每星期2次，每次100克三文魚。



3）紅蘿蔔

紅蘿蔔中的β胡蘿蔔素會被人體轉化為維他命A，而維他命A可以有效避免眼睛乾澀，同時降低白內障及夜盲症的風險。所以多吃紅蘿蔔可以保護眼睛，並且幫助維持視力健康。

建議食用：每星期2至3次，每次150克紅蘿蔔。



紅蘿蔔中的β胡蘿蔔有效避免眼睛乾澀，同時降低白內障及夜盲症的風險。（網上圖片）

4）羽衣甘藍

羽衣甘藍含有豐富的葉黃素及玉米黃素，葉黃素跟玉米黃素也是一種抗氧化劑，可降低眼球蛋白的氧化強度，減低青光眼的發病率，經常食用更可以同時降低老年黃斑病變的風險。

建議食用：每星期1至2次，每次100克羽衣甘藍。



5）雞蛋

雞蛋同樣富含葉黃素跟玉米黃素，葉黃素跟玉米黃素可維持雙眼水潤、減少患上眼疾風險，而且含有維他命C、維他命E跟鋅，補充鋅可以改善眼睛的夜視能力，防止夜盲症。

建議食用：每星期食2至4隻雞蛋。



雞蛋同樣富含葉黃素跟玉米黃素，可減少患上眼疾風險。（網上圖片）

進食什麼食物可以延緩老花的出現？ 多吃含維他命A、維他命C、維他命E及β胡蘿蔔素的食物...... 哪些疾病會令患上老花的機會更高？ 如果患有心血管疾病、糖尿病、或血液循環較差者......

參考資料：清晰微笑激光矯視中心／天下雜誌