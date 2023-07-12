取消對沖｜撤僱主專項戶口　孫玉菡稱可研增破欠遣散費申索覆概率

強積金（MPF）取消「對沖」安排2025年5月1日落實，政府最新決定不推行強制僱主額外供款1%的「專項儲蓄戶口」的計劃。在今日（12日）立法會人力事務委員會，有議員稱在不推行「專項儲蓄戶口」後，破欠基金將主力用以支付僱主拖欠的遣散費，但以目前基準，獲全數覆蓋遣散費申索款額比率僅78%，要求提高比率至9成。勞工及福利局局長孫玉菡回應稱，增加遣散費覆概率有探討空間，但增幅多少須仔研究。



政府將於2025年5月1日落實取消強積金「對沖」安排。（資料圖片）

2018年施政報告提出取消強積金方案，配套措施包括設立「專項儲蓄戶口計劃」強制僱主儲蓄，協助支付取消對沖後的遣散費／長服金。不過，勞工及福利局在最新指，顧問研究結果顯示「專項儲蓄戶口計劃」 行政成本高，須耗費大量資源，但1%供款不足以維持計劃的長遠可持續性，效益不高，因此決定不推行「專項儲蓄戶口計劃」。

若續推僱主專項儲蓄戶口 政府每年或投放1.5億元行政費

孫玉菡今日在立法會人力事務委員會表示，「專項儲蓄戶口計劃」原意是強制僱主儲蓄以支付取消「對沖」後的遣散費或長服金，但如果繼續要求僱主設立戶口，估計政府要每年投放1.5億元行政費。他又指，破欠基金已為僱員提供補底安全網，以特惠款項形式向僱員墊支遣散費，可全數覆蓋78%申索款額。

周小松稱有兩成多僱員未能透過破欠取回全數被拖欠遣散費

政府指破欠基金可全數覆蓋78%申索款額，勞工界立法會議員周小松稱在會上稱，換句話說，因這種情況向破欠基金申請墊支遣散費款項，有兩成多的人「取不足」應有保障。

梁子穎質疑不推行僱主專項戶口是少許「過橋抽板」

另一勞工界梁子穎質疑政府當年提出「專項儲蓄戶口計劃」有否考慮清楚，是否只為達成取消對沖而推出有關計劃，形容有少許「過橋抽板」，認為宣布推出計劃又撤回是不理想。

孫玉菡否認當局當初考慮不周 不推專項戶口是妥當做法

孫玉菡回應時不同意政府當初考慮不周，強調取消對沖是漫長安排，隨著時間改變，沒人能預計有3年多疫情，世界經濟也變化很大，認為再由顧問去檢視有關計劃是負責任，不推行也是妥當的做法。

勞工及福利局局長孫玉菡。（ 資料圖片/廖雁雄攝）

政府去年提升破欠基金有關遣散費/或長服金特惠款項至首10萬元加餘額的一半，預計獲全數覆蓋遣散費申索款額比率達78%，對於有議員要求提高比率至九成，孫玉菡回應稱：「係咪可以在破欠下進一步增加遣散費覆概率，我覺得有探討空間，主要係破欠基金儲備好豐厚，但究竟可以有多少增幅，要返去仔細睇睇。」