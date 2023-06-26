女督察涉放肉扒入袋未付款　官稱身為警察應知易招嫌疑　偷竊罪成

女警務督察涉於荃灣Aeon超市偷取牛扒和羊扒等逾700元食物，她否認指控，並辯稱案發時正與丈夫爭兒子撫養權，又要應付督察升級試，承受不少壓力，故在超市購物時未有留意袋中食物未付款。案件今（26日）在西九龍法院裁決，裁判官指，被告沒有理由把未經付款的貨品放入環保袋，她身為督察，理應知道這個做法容易惹人懷疑。而且她在貨架把袋口打結，直到走向收銀處，中間相隔不足2分鐘，反問：「點可能將佢忘記得一乾二凈？」裁定被告罪成，准她保釋至7月17日，期間索取社會服務令及感化報告。



被告吳詠恩（30歲，警務督察），被控於2022年11月4日，在荃灣灣景廣場Aeon偷盜2包藍莓、1包牛扒、1包紐西蘭羊扒、1包紐西蘭羊架、2包急凍蝦仁和1包魚柳，總值786.2港元。

女被告吳詠恩否在荃灣「AEON」偷竊牛羊扒等７百多元食物。（資料圖片）

保安見被告把肉類等放入環保袋

超市保安指，當日見到被告曾將一些生果及肉類放入環保袋後，僅支付購物車上3支芥花籽油款項便離開。保安隨後將被告截停，被告解釋忘記替袋中貨品付款。

辯稱把濕貨放入袋忘記付款

被告自辯時稱，案發時正和丈夫分居，並與他爭奪2歲兒子的撫養權。當日她帶同兩個環保袋到超市購物，其中一個藍色環保袋是用作放濕貨。其後她到收銀處結帳，沒有為意藍色環保袋的貨品未有付款。

購物期間正與摯友通訊談心事

被告又指，她在購物期間與摯友通訊，談及當時困擾其生活的心事，包括當時即將要應付的最後一次警察考試。她解釋，若成功通過或可晉升為高級督察，將有利她爭取兒子的撫養權。

前夫刀證正直誠實無機心

被告前夫亦出庭作供，力證被告為人正直、誠實、沒有機心，但平日較粗心大意，經常會遺失個人物品。他又指，之所以願意出庭作供，是因為相信被告不會偷竊，認為被告非一個貪小便宜的人，僅一時疏忽。

案件編號：WKCC72/2023