加拿大救生艇計劃｜移加港人列7大生活苦況　MinPay冇人請+搶屋住

加拿大聯邦政府於11日宣布將再度放寬香港「救生艇計劃」限制，取消計劃中「Stream B」(工作移民)的學歷限制，即大家毋須擁有「5年內在認可課程的專上院校畢業」都透過計劃申請成為永久居民!但消息一出，有已移民至加拿大的港人就即發文勸大家移民要「三思」，更狂列出7大生活於加拿大的難處，不但搵工難，車費貴，甚至連租樓都不是想像中容易......



加拿大聯邦自由黨國會議員蔣震宇，於昨日(11日)宣布將取消香港「救生艇計劃」StreamB中本來的「5年內在認可課程的專上院校畢業」限制，即大家即使沒有相關學歷，只要在加拿大境內累積至少一年全職工作經驗便可申請永久居留，制度再度被放寬的消息引起不少網民熱論，亦令不少人對移民至加拿大興趣大增。

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然而，日前就有已移民至加拿大將近一個月的港人，於討論區上發文力勸大家「移民加拿大前請三思」，更列出加拿大生活的7大難處，直指移民到加拿大並非想像中容易，要移民最忌「浪漫主義」。他表示，生活上不論是落地後住屋、搵工、食通通都「貴」，就連日常車費都比香港貴超多!

加拿大生活7大難處

1. 要求Min Pay(最低工資)都冇人請

樓主表示，於加拿大搵工並不容易，大家常常都表示「Min Pay」一定會有人請，但實質「min pay工都會揀人」，因為當地搵工的人多，所以「好易炒人」，一些華人超市便「成日炒人」。

2. 信用卡難獲批

資料圖片

想於當地碌卡購物都不易，樓主指當地的銀行「見你新移民好難批你信用卡」，若好運獲批的話，信用卡的額度都只會有「2000-3000」不等加幣。

3. 平日車費超貴

於樓主所生活的多倫多當地，乘搭不同顏色的巴士價錢都不同，主要有加拿大的TTC系統和藍色巴士VIVA，而單單一程的車程最少都需要$3.35加元(約20元港幣)，若需要連續轉乘紅色和藍色巴士，車錢便須要7.23加元(約42元港幣)，已堪比香港乘搭巴士前往機場的費用。

4. 出街食飯要付稅

樓主表示，若於加拿大出街食大概晚餐是「$13.99 - $29.99 呢個價位」(約82-177港元)，雖然看似與香港相差不多，但那都只是「稅前」和「Tips(小費)」前的價格，大家還需要加13%的消費稅和堂食起碼的10%小費，即本來只需15.99加元(約95元港元)的晚餐，都變成「 $19.88」，一人便須$119.25港元。

5. 租樓貴又難

（《香港愛情故事》劇照）

住屋無論到哪一個地方都固然重要，但樓主指加拿大的屋都需要「同人搶」，一間屋好容易便有超過3個人看中，那大家便需要與對方鬥，誰付更長時間的租金，而半年租金是標準入場門檻，但現在大多的人都會預先出「1年租」，再加$50-$100加元額外的費用，來爭奪租盤。

此外，現在只得舊樓才會包「Water, Heat, Hydro(水、供暖、電)」，新樓大多只包一樣，有些連車位都不包括在內，有些樓盤更指定要加拿大當地人為你作擔保人才能租，若沒有親人在當地便沒法租用。

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6. 電話費+上網費貴到爆

樓主表示電話費一個月單單只得40GB的數據便已經須$45加元，外加上13%的消費稅即要$50.85加元(約301港元)，而上網都同樣需要$56.5加元，即約335港元。

7. 買餸都要交稅

於加拿大購買生活用品，買食品比香港的價錢都較低，比較便宜，但樓主就表示加拿大的定價雖然較平，但其實添加消費稅款後，價錢都相差無幾。

對此，有網民都表示認同，若要移民至加拿大「儲返啲錢先好去」，千萬不要有「浪漫主義」不的話「租樓搵工都頭痕死」，「真係想過嚟呢度一定要有馬死落地行嘅心態」，但有網民亦表示，「到到都難㗎啦」每到一個新地方都須要時間適應新生活，但移民前都必定要做足功課才好移民，不要因衝動作決定。

資料來源：連登討論區