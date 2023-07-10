移民潮｜中小學本學年流失逾2.7萬學生　自2020年新高

本港中小學生流失持續擴大，教育局公布新一份《學生人數統計報告書》，本學年中小學生合共流失逾2.7萬人，流失率為3.99%，為近三年以來最高。中學流失率為4.56%，小學流失率為3.43%。



教育局回覆查詢指，家長一直有為子女選擇就讀學校的權利，學生流動包括轉校、移居內地、海外升學等亦屬常態。



本學年中小學生合共流失逾2.7萬人，流失率為3.99%，近三年以來最高。

三年合共流失近6.8萬個中小學生

教育局每年公布的《學生人數統計報告書》，載列全港幼稚園、中學及小學的學生人數，包括官津、直資、私立及國際學校。

比較22/23學年及21/22學年同一批學生人數的變化，本學年全港流失15,231名中學生、11,862名小學生，合共有27,093人，意味這批學生不再留港升學或退學離港。

本學年流失率為3.99%，以20/21學年起計算，為近三年新高。21/22學年流失率為3.64%，20/21學年為2.24%。本港三年合共流失近6.8萬個中小學生。

小學方面，本學年流失近1.2萬個學生，流失率加劇至3.43%。（資料圖片）

中學方面，本學年流失約1.5萬個學生，流失率擴大至4.56%。學生流失率「重災區」是中五及中六級，分別是7.53%和6.65%。

小學方面，本學年流失近1.2萬個學生，流失率加劇至3.43%。小四和小五年級流失率較嚴重，分別是5.03%和5.55%。

教育局回覆查詢指，學生流動包括轉校、移居內地、海外升學等屬常態。（資料圖片）

教育局：學生流失屬常態

教育局回覆查詢指，家長一直有為子女選擇就讀學校的權利，學生流動包括轉校、移居內地、海外升學等亦屬常態。

當局指根據人口數字推算，政府已預計未來學齡人口持續下跌的情況並非過渡性而是結構性，會從長遠規劃公營中小學學位供應，以「軟著陸」為目標，逐步有序調節學校數目，確保教育質素和善用公共資源。

當局指，一直與業界保持緊密溝通，積極呼籲並支援業界及早規劃，採取負責任的態度及果斷措施，例如透過停辦新校、重置、合併等，以有序的方式整合轄下資源。