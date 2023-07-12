申訴署接766宗疫情投訴升2.7倍　專員：市民望復常　包容度下降

申訴專員公署今日（12日）發表最新一份申訴專員年報，在2022/23年度共接獲5,357宗投訴，較對上一年度上升8.6%。當中與疫情有關的投訴，由上一年度的206宗飊升至766宗，升幅2.7倍，佔整體投訴約14%，涉及疫苗接種、病毒檢測、檢疫和隔離安排等。申訴專員趙慧賢表示，由於市民大眾均渴求復常，故難免會對公共服務的特別安排包容度下降，選擇向公署申訴不滿。



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年內收5357宗投訴 絕大部份已終結

申訴署年報顯示，2022/23年度共接獲5,357宗投訴，連同由上一年度轉入的投訴，共完成處理共5,323宗投訴個案，當中2,558宗已跟進並終結，其餘2,765宗經評審後已經終結，原因包括投訴缺乏充分理據，或受公署職權範圍或《申訴專員條例》所限。公署亦接到9,279宗查詢，較上一年度多4.8%。

申訴專員趙慧賢。（盧翊銘攝）

疫情投訴遍及疫苗接種、病毒檢測、檢疫和隔離安排

2022/23年度經歷第五波疫情，公署接獲766宗疫情投訴。申訴專員趙慧賢指，政府在第五波疫情需持續調整抗疫措施，亦因而觸發了林林總總的投訴，遍及疫苗接種、病毒檢測、檢疫和隔離安排，以至各項緩解措施。

「耐性消耗殆盡，更多人選擇申訴不滿」

她又指，有投訴是源於當局在疫情期間中斷某些公共服務的特別安排，「由於市民大眾均渴求復常，故難免會對這些問題包容度下降，耐性更形消耗殆盡，更多人因而選擇向公署申訴不滿。」

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成功調解個案刷新歷年紀錄達305宗

另外，公署以全面調查方式終結了141宗投訴個案，當中78宗（佔55.3%）的結論是「成立」、「部分成立」或「投訴不成立，但機構另有缺失」；以查訊方式終結的個案有2,112宗，公署在其中378宗（佔17.9%）發現所涉部門／機構有缺失或不足之處；公署在年度內亦完成了九項主動調查。

公署完成全面調查及主動調查後，提出合共211項建議，截至今年6月30日，有共189項建議（佔89.6%）已獲所涉部門及機構接納並同意落實，其餘22項（佔10.4%）則尚在考慮中。

公署成功調解的個案數目刷新歷年紀錄達305宗，當中182宗（佔59.7%）與疫情有關；每宗調解個案的平均處理時間約11.6天，較上一年度縮短1.8天；逾64%及91%調解個案分別在10天內及少於一個月內終結。