日本核廢水｜政府視乎數據或擴大禁進口令　料每年檢測花1000萬元

日本預計下月起排放福島核廢水，港府昨日（12日）表示，日方一旦啟動排放核廢水，將即時禁止東京都、福島縣、千葉縣、群馬縣、栃木縣、茨城縣、宮城縣、新潟縣、長野縣和琦玉縣共10個都縣的水產品進口香港。



環境及生態局局長謝展寰今早（13日）在港台節目表示，若日本排放經處理的核污水後，發現數據顯示情況更為惡劣，可能會擴闊禁止的縣份。他並透露，當局已購買需要的儀器，稱不考慮成本，以保障食品安全，估計每年需花費約1,000萬元。



政府設「兩重保險」 六月份起檢測所有日本進口水產

謝展寰表示，日本難以保證淨化核污水的裝置，不發生人為錯誤或其他意外，可在未來30年有效運作，因此以預先防範的原則，先禁止可能受影響的縣份，若未來有進一步數據，將審視才決定是否需要放鬆措施。但他亦強調，若發現數據顯示情況更為惡劣，可能會擴闊禁止的縣份。

謝又指，政府的措施包括「兩重保險」，除了禁止10個縣份的水產品進口外，食安中心自6月份起，已向所有日本進口的水產檢測輻射，並每日將在網頁發放相關資料。此外，漁護署亦會每日監測本港水域的海產，天文台同時監測本港輻射水平。

謝亦透露，當得悉日方的消息後，政府已成立跨部門小組，制定檢測的步驟及標準，並已購買需要的儀器。他指，當局不考慮成本，以保障食品安全，估計每年需花費約1,000萬元。

環境及生態局局長謝展寰。（資料圖片／林靄怡攝）

禁令在即 謝展寰籲食肆要考慮不再下單

至於食肆方面，謝展寰表示供應商可經其他地區進口替代食品，估計除了稀有食品外，不會對成本帶來很大的影響。他亦提醒，目前已進口的產品仍可出售，不過業界要提早預備，考慮不再向禁止進口縣份的產品下單。

他亦不擔心不法商人會將相關產品「改頭換面」，由於日本設清晰的追溯制度，食安中心會翻查來源，阻止被禁止的產品運至本港。

謝亦指，禁令並非跟隨內地，強調在一國兩制下，食品安全屬香港特區的事務，認為視乎本港的制度，當局的做法未必與內地相同。