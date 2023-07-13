控煙諮詢︱盧寵茂籲討論更徹底禁煙方案　另類煙可助戒煙站不住腳

政府周三（12日）起展開為期個半月的控煙策略公眾諮詢至9月30日，並以「管供應、降需求」、「禁宣傳、減引誘」、「擴禁區、免煙害」及「重教育、助戒煙」為四個重點策略。醫務衞生局局長盧寵茂今日在電台節目稱，疫情確實對禁煙的推行進度帶來影響，但有信心2025年將吸煙率降至7.5%，不過需要加強禁煙力度。



他建議社會可討論更徹底的禁煙方案，例如仿傚新西蘭及馬來西亞，禁止特定年份後出生的人士購買煙草產品。至於學校、醫院、天橋及車站等大部份公眾範圍，亦考慮列為禁煙區。



▼7月12日 政府發表《控煙策略諮詢文件》▼



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有信心2025年將吸煙率降至7.5%

盧寵茂表示，本港仍有約60萬市民吸煙，加重醫療系統的負擔，希望諮詢社會各界的意見，以決定禁煙的推行時間及速度。政府目標在2025年將吸煙率降至7.5%，他認為疫情確實對推行進度帶來影響，但相信仍可達到目標，強調當局會加強力度。

盧續指，上調煙草稅為最有效控煙的方法，世衞建議的煙草稅為零售價的75%。他強調私煙是非法，海關過去10年搜獲的私煙不斷上升，將不遺餘力繼續搜查。他又指私煙的質量亦存有問題，其雜質會破壞肺部，形容為非常危險。

▼2月22日 財政預算案公布加煙草稅三成▼



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本港禁止「另類煙」相當難能可貴

問到會否考慮禁止特定年份後出生的人士購買煙草產品（即「無煙世代」），或是將合法吸煙年齡提升。盧寵茂表示所有方案均會考慮，但他提到新西蘭及馬來西亞，亦以前者的方式禁煙，建議社會可討論徹底的禁煙方案。

不過新西蘭沒有禁止另類煙，盧認為本港全面禁食另類煙，相當難能可貴，並指另類煙屬於「商人以另一種方式製造的市場」。他亦強調，另類煙的禍害與傳統煙並無明顯分別，甚至部份有害物質更超越傳統煙，批評另類煙可幫助戒煙的說法「站不住腳」，反而吸引年輕人養成吸煙的習慣。

▼財政預算案．煙草稅加三成▼



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考慮將大部份公眾範圍列作禁煙區

至於禁煙範圍方面，盧寵茂表示關注高危人群所在的場所，例如學校或醫院附近的位置，或是市民無法避開的地點，例如天橋及車站等，並會考慮將大部份公眾範圍同樣列作禁煙區。他又指，先考慮地點再決定細節，目前初步考慮相關地點的10米範圍內設為禁煙區。

問到「火車頭」應如何規管及執法，盧表示明白執法具有難度，但仍會迎難而上，認為政府的內部智慧能夠解決，而吸煙與健康委員會亦提出大量意見。