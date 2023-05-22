禁加熱煙｜禁煙團體要求否決豁免海空和陸空轉運另類煙草產品

本港已禁止電子煙及加熱煙等另類煙草產品，香港吸煙與健康委員會反對豁免以海空和陸空方式經香港聯運轉運的有關產品，要求立法會否決運輸及物流局提出的修訂《進出口條例》。



香港吸煙與健康委員會5月19日委員會聯同多名來自反吸煙團體，以及商界代表出席立法會會議，促請否決條例草案。（會方提供圖片)

立法會5月19日及22日開會討論豁免以海空和陸空方式經香港聯運轉運另類吸煙產品。吸煙與健康委員會於5月19日與多名來自控煙界、醫療衞生、戒煙服務機構、社會服務團體、家長及教育界、以及商界代表出席立法會會議 ，向政府及立法會議員表達對開放多式聯運轉口另類煙的憂慮及反對理據，呼籲立法會議員及政府當局否決有關修例草案。

委員會主席湯修齊表示，放寬多式聯運轉運不僅嚴重削弱全禁另類煙禁令的效用，尤其對青少年及社會教育產生負面影響，而且會無可避免地增加了另類煙流入本地市場的機會， 導致未來或會出現吸煙率反彈的情況，成為年半內達到吸煙率7的絆腳石。

委員會強調任何吸煙產品都有害健康，為堵塞任何另類煙流入香港市面而誘發公共衞生災難，希望立法會議員當機立斷否決開放多式聯運轉口另類煙，政府當局則全方位檢視及加強控煙措施，以早日達至零煙世代，彰顯其控煙及維護公眾健康的決心。