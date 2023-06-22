七一｜新地12大商場送禮券及積分　美心旗下餐廳推71折優惠

為慶祝七一回歸26周年，政府、公營機構和餐飲業界將推出多項優惠活動。其中，新地12大商場聯同旗下商戶聯手，合力推出七大震撼優惠，只需即日消費滿指定金額，即大送優惠禮券及額外積分。另外，美心集團將在7月1日於旗下約50間餐廳推出七一折特別優惠，當中包括美心MX 、can.teen及美心Food2。



新地12大商場料人流增20%

新地12大商場：東港城、上水廣場、北角匯、將軍澳中心、PopWalk天晉滙、Mikiki、屯門卓爾廣場、屯門錦薈坊、荃錦中心、新領域廣場、life@KCC及joy@KCC，響應政府號召， 將於7月1日推出七大優惠，部份優惠提案更擴展至全月供應。 新地12大商場預料，受惠於市面喜慶氣氛，加上正值暑期檔期，今年七一周末人流及營業額，將分別錄得按年20%及25%升幅。

新地12大商場七大震撼優惠

1. 東港城︰7.1電車充電並消費滿指定金額，送免費泊車券及一田現金券，更獲額外賞7,100分

2. 上水廣場︰7.1 Happy Shopping消費滿HK$7,100，大送健康美食福袋

3. 北角匯、荃錦中心及新領域廣場︰7.1消費滿指定金額，獲贈71倍積分

4. 將軍澳中心︰7.1消費滿HK$1,000，即送HK$70禮券組合

5. PopWalk天晉滙︰7.1在場內消費金額內含「7」及「1」數字，該單消費可享5倍會員積分！

6. PopWalk天晉滙︰7.1餐飲消費滿$710，獎賞$100 PopWalk 綜合購物或滋味美食電子優惠券

7. Mikiki、卓爾廣場、錦薈坊︰7.1消費滿$7100，即享5倍積分

美心部份系列71折

另外，美心集團表示，美心MX 兩大皇牌套餐：「燒味菜脯香蔥炒蛋」系列及「去骨海南雞飯」套餐系列，將在7月1日當日的午市及晚市提供71折優惠。以「去骨海南雞飯」為例，將由目前59元起，折後約為41元。

can.teen則會在當日午市及晚市，於旗下4間分店，包括中環太子大廈、長江集團中心、世紀廣場及金鐘海富中心，推出「魚湯米綫系列」及「招牌去骨海南雞系列」產品71折優惠。

美心Food2亦會在當日午市及晚市，於旗下3間分店，包括九龍灣德褔廣場、港鐵紅磡站及南昌V Walk，為「鮮茄焗豬扒飯」及「去骨海南雞套餐」推出71折優惠。