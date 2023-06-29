粉嶺高球場｜市民報稱被盜用身份申述　城規會共剔除4份反對意見

粉嶺高球場部份用地改劃建屋，城市規劃委員會今日（29日）就改劃方案舉行最後一場公聽會，秘書處在會上表示，接獲市民反映指，被盜用身份提交申述書，並已就事件向警方備案，故城規會將涉及的申述剔除。

根據城規會資料，最新申述總數為6,787份，較去年10月公布的6,791份少4份，亦即撇除今日宣布因被盜用身份而剔除的申述外，另有三份申述書被剔除，全部均為表明反對改劃建屋方案的申述。《香港01》已就此向規劃署查詢，正待回覆。



城規會秘書處今日在會上表示，接獲市民「陳麗娟」反映指，其身份被利用向城規會提交申述，並已就此向警方備案，秘書處驗證後，亦相信陳麗娟從未提交申述，故已刪除有關申述。

警方回覆查詢指，大埔分區警署本月10日，接獲71歲姓陳女子報案，指早前收到一份文件聲稱報案人已提交申述書，報案人擔心個人資料被人盜用，故要求備案，警方已將案件列「雜項資料」。

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涉及被盜用身份提交的申述書，申述編號為「R4470」，申述書顯示他反對將粉嶺高球場用地改劃建屋方案，理由為「愛護珍貴物種，保護罕有動物居住地。」（城規會文件截圖）

翻查城規會申述書，涉及被盜用身份提交的申述書，申述編號為「R4470」，城規會去年8月29日接獲其申述，申述書顯示她反對將粉嶺高球場用地改劃建屋方案，理由為「愛護珍貴物種，保護罕有動物居住地。」

另外，根據城規會最新資料，最新申述總數為6,787份，較去年公布的6,791份少4份，換言之，扣除「陳麗娟」的申述外，另有三份申述書已被剔除，申述編號分別為R333、R2297，以及R2319，有關申述資料早上一度被漏空，下午再被刪走。

《香港01》比對城規會去年10月最初披露的申述書摘要，三份申述書均反對將粉嶺高球場部份用地改劃建屋。