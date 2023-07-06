粉嶺高球場｜公聽會反對聲音佔多？　拆解哥球會代表多次發言之謎

粉嶺高球場部份用地改劃建屋，城規會上月底完成五日公聽會，最後一日更接近凌晨一時才結束，當中香港哥爾夫球會的發言佔大部份會議時間，並動員政商界名人、測量師、工程師等專業人士反對建屋方案，更播放並非在申述名單上人士的意見，形成「一面倒」現象。

規劃署指，哥球會獲逾400名申述人／提意見人的授權，換言之，哥球會代表可發言的時間逾4,000分鐘，即接近70小時，而申述人／提意見人亦可利用電子媒體發言，但未有回應批准播出非申述人士影片的理據。

本土研究社成員黃肇鴻批評，大部份反對建屋人士的理據「一式一樣」，更是毫無營養，直言哥球會動員力高，又質疑城規會今次做法較以往寬鬆，容許哥球會等人士不斷發表同一意見，批評與以往弱勢的村民反對改劃相比是差別待遇。



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城規會6月12日起分數天召開5場公聽會，聆聽公眾就粉嶺高球場改劃的意見，最後一場公聽會在上周五（30日）凌晨接近一時結束，香港哥爾夫球會或相關代表反對建屋的發言，佔公聽會大部份時間，除了派出哥球會管理層、顧問公司團隊和工程師等外，更邀請「沙特亞美石油團隊系列賽」承辦商、Peformance54執行董事Victoria Louise Jones、「亞洲職業高爾夫巡迴賽」專員及首席執行官唐籌民等來港撐場。

除了與哥球會的代表外，亦有多位政商界巨擘以個人身份出席，以表達反對建屋意見，例如恒基兆業發展有限公司執行董事及香港高爾夫球總會前主席李寧、前商務及經濟發展局局長及前港鐵董事局非執行主席馬時亨、埃及前駐港總領事Amr El Henawy等。

值得注意的是，每場公聽會均有「哥球會發言時間」，由哥球會會長郭永亮等不同代表。規劃署回覆查詢時指，根據紀錄，哥球會提交了一份申述和一份意見，並另外取得逾400位申述人／提意見人的授權，以每名申述人／提意見人可發言10分鐘推算，哥球會合共獲得超過4,000分鐘發言時間，即超過67小時，以每個公聽會開會12小時計，其發言可長達5.9日。

播片表意見？ 規劃署：可以錄影帶和錄音帶等電子媒體作出陳述

被問到城規會是按甚麼基礎，批准哥球會多次在會上播放影片，以及播出非申述人士的發言，規劃署則表示，親自出席或委任授權代表出席會議的申述人／提意見人，可選擇在會議上，以錄影帶和錄音帶等電子媒體作出陳述，惟有關陳述不可超過所獲分配的時限，但未有親自出席又未有委任授權代表出席會議的申述人／提意見人，則不得提交電子媒體在會議上播放，強調過往的城規會會議亦有類似做法。

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當局又指，城規會並無統計會上播出的影片數量和時間，但公眾日後可查閱會議記錄及錄音記錄，以找出相關影片的內容、數量和播放時間等。

不過，翻查資料，高球會或其相關代表曾播出多位海外高球手的就今次改劃發表的意見，包括中國隊前一姐、現任國家隊女隊主教練馮珊珊、世界排名第一的中國球手李昊桐（Li Hao Tong）、曾在男子高爾夫世界排名達世界第三的英國球手Paul Casey，惟相關人士的名字均不在已提交的申述和提意見人的名單上。

本土研究社成員黃肇鴻。（資料圖片／張浩維攝）

本土研究社成員黃肇鴻表示，翻閱近7,000份城規會申述後，發現不少反對的申述的理據類似，包括憂慮發展會造成交通擠塞、阻礙高球運動發展等，更有不少申述是一式一樣、充斥「無營養嘅內容」等，形容「背後有一種勢力鼓動緊一啲人出嚟」，更將收回粉嶺高球場營造成不應存在的對立面。他強調，當局已明言申述和提意見數量並非取勝關鍵，城規會委員不應受發言或申述人士的身份而影響判斷。

以往城規會公聽會曾出現拒絕申述人播放影片等情況，黃肇鴻指，除此之外，以往亦曾出現被滅村的村民沒有足夠時間發言等，「主席話next（下一個發言）就next，村民冇得再講。」他指今次哥球會不但有數千分鐘發言時間，更出現有不在申述名單上的人士透過影片發表意見，認為今次公聽會的做法較寬鬆，顯然是有差別待遇，「村民就唔夠時間講，但點解有人可以獲授權加時，啲嘢仲要係一樣、長篇大論。」